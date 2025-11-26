Espana agencias

El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño en 2020 acepta dos años aunque eludirá la cárcel

El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca la noche de Reyes del 2020 ha aceptado dos años de cárcel y 320 euros de multa, aunque la condena ha quedado suspendida con la condición de que el condenado no cometa delito durante cuatro años.

La Audiencia Provincial ha juzgado a N.E.D, acusado de lesionar a cuatro personas en una discoteca, llegando a agredirles con una botella rota, y al que el Ministerio Fiscal imputaba cuatro delitos de lesiones (dos de ellos leves), pidiéndole tres años y medio de cárcel por cada delito grave, además de multa de 320 euros.

Tras reconocer los hechos, el acusado se ha conformado con un año de prisión por cada uno de los dos delitos de Lesiones y 320 euros de multa por cada uno de los dos delitos leves de lesiones. Por tanto, se rebaja la petición del Fiscal, de siete años, a dos, aunque el acusado no irá a la cárcel si no delinque en cuatro años.

Para esta conformidad se ha tenido en cuenta la Atenuante de reparación integra del daño, ya que el encausado ya ha consignado 3.000 euros en el juzgado para reparar parcialmente los perjuicios ocasionados e indemnizar a los perjudicados.

Tal y como relata el escrito de acusación, eran las seis de la mañana del Día de Reyes (6 de enero) cuando el acusado, tras acceder sin permiso a un reservado de la Sala Suite, propinó a una persona un fuerte tirón de ambas orejas "llegando a rasgar la izquierda".

Esta acción hizo que el agredido sangrada y que, "para repeler la agresión", empujara al ahora acusado, que cayó al suelo, al igual que una cadena de oro del agredido, valorada en 135 euros, y que perdió.

N.E.D se levantó de suelo "al instante", intentando volver a abalanzarse contra su agredido, y éste le evitó al propinarle una patada.

Tras esto, el acusado salió del reservado y, en la proximidades, aun siendo "consciente del riesgo que ello suponía", cogió un vaso de cristal y una botella de cristal con el culo roto con los que "arremetió y golpeó" a la primera víctima y otras dos personas, además de una cuarta que intentó mediar.

A resultas de la agresión, el primer agredido, relata la acusación pública, presenta heridas inciso-contusas en parte posterior de ambos pabellones auriculares, pequeñas heridas y erosiones con costra en región posterior de ambos pabellones auriculares y en región infrauricular izquierda.

Un segundo, presenta herida de 6-7 centímetros a nivel de labio inferior y mentón, que precisó tratamiento médico con siete puntos de sutura y que le dejó una cicatriz de seis centímetros que ocasiona perjuicio estético moderado.

Un tercero, heridas inciso contusas frontales en el puente nasal y en la frente para las que necesitó hasta trece puntos en total, en diversos lugares, y tiras de aproximación. Como resultado, además de la incapacidad que arrastró durante la recuperación tiene perjuicio estético moderado "notáblemente" visible en su rostro.

Además, al ir a separar e intervenir en la agresión, el encausado agredió también a otra persona que sufrió una herida superficial lineal en el tercer dedo de la mano derecha y que no reclama.

