Cuenca dice que Mazón sabía a las 17 horas del 29O que la situación en Utiel se complicaba: "Se lo dije por WhatsApp"

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado ante la jueza de la dana que minutos antes de las 17 horas del día de la riada avisó al 'president', quien en ese momento estaba comiendo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, de que la situación en Utiel (Valencia) se estaba complicando: "Se lo dije por WhatsApp".

Cuenca se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que se ha cobrado 229 víctimas mortales.

El jefe de gabinete del 'president' fue citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts.

La jueza subraya que José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba "próximo" a Mazón el 29 de octubre, y añade que es "evidente" que las llamadas de este alto cargo con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con el 'president' y las que éste le hizo a ella.

El testigo, quien ha asegurado tener amistad con Mazón y ser su compañero de piso, ha afirmado que el día de la riada mantuvo una primera conversación con Pradas a las 13.19 horas en la que ésta le trasladó que, ante la situación 1 de Emergencias, iba a desplazarse a la zona de la Ribera Alta y le pidió que se lo dijera al presidente.

Ha indicado que a las 16.48 horas volvió a comunicarse con Pradas y ésta le comentó que tenían el foco puesto en la Ribera Alta y que en ese momento se movía hacia Utiel, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) se estaba desplegando.

Tras esta conversación, a las 16.56 horas, hubo otra llamada entre ambos en la que el testigo le preguntó si se podía acceder a Utiel en coche para acercarse y hacer una primera evaluación, pero la exconsellera le dijo que no se podía.

Minutos después, ha dicho, contactó con Mazón por WhatsApp y le comentó que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado. El 'president' le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

