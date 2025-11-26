Ciudadanos, acusación popular, pide a la jueza de la dana que vuelva a citar a la periodista que comió con Mazón el 29O

Ciudadanos, que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, ha presentado un escrito ante la jueza de Catarroja en el que pide que vuelva a citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat el día de las riada.

Consiedera que la versión que ofreció en su comparecencia del pasado 3 de noviembre no es coincidente con la del dueño del restaurante El Ventorro.

La formación pide que se cite de nuevo a Vilaplana como testigo por esta razón y porque "las distancias entre ella y el señor Mazón en la sala donde comieron y estuvieron de sobremesa casi cuatro horas son mucho más cercanas de lo que se hizo pensar" en su declaración, por lo que "sí que podía escuchar la conversaciones" que pudo tener el ahora 'president' de la Generalitat en funciones, según el escrito consultado por Europa Press.

Además, subraya que se acaba de conocer a través de los medios que, de acuerdo con la comparación del importe abonado por el parking y las horas de salida, la comunicadora "podría haber salido" del aparcamiento a las 19.47 horas y, de acuerdo con una información publicada por Levante-EMV, "podría haber acompañado al sr. Mazón a las proximidades del Palau de la Generalitat".

"Si este hecho fuere así, la sra. Vilaplana no habría contado la verdad en sede judicial, y habría permanecido más tiempo todavía junto con el presidente de la Generalitat el día 29 de octubre de 2024", apunta la acusación popular, que subraya que sería "otra nueva versión de los hechos".

A su juicio, es "clave" investigar este hecho, de acuerdo con el auto de la Audiencia de Valencia de fecha 16 de octubre de 2025, en la que se ordenó tomar declaración como testigo a la periodista. Por ello, esta parte ve "decisivo" se acuerde la solicitud de una nueva declaración, "sin perjuicio, de solicitar se investigue si la misma pudiere haber cometido un presunto delito de falso testimonio previsto y penado en el artículo 458 del Código Penal".