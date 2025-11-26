Bolaños y el PP se cruzan reproches de "canibalismo político" y "chupar banquillo" por la condena al fiscal general

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y diputados del PP se han cruzado este miércoles acusaciones de "canibalismo político" y referencias a "chupar banquillo" a raíz de la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En la sesión de control en el pleno del Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha iniciado sus críticas ironizando que el ministro de Justicia "como profeta no tiene precio" y que "acertó" al decir que "la verdad se abriría paso", al haber sido el fiscal general finalmente condenado. Aunque ha añadido que más que profeta, es "la bruja Lola" por sus vaticinios.

En respuesta, Bolaños ha acusado al dirigente del PP de "salvajismo habitual" por sus declaraciones y ha afirmado que "va a tener que dedicarse al canibalismo si quiere llamar la atención". Tras reivindicar su "absoluto respeto" al fallo y al tribunal, ha recordado episodios como los atentados del 11M, el caso Gürtel o la gestión de la dana valenciana de la dana de 2024 para reprochar a Tellado "insultos" y "difamación".

En su contrarréplica, Tellado ha insistido en que García Ortiz "delinquió siguiendo instrucciones de Moncloa" y que el ministro se habría librado de acabar también en banquillo "gracias a la destrucción de pruebas", en alusión al borrado de los datos de los dispositivos por parte del todavía fiscal general. Además, ha señalado que el Gobierno vive "otra semana fantástica de la corrupción socialista" y que "entre delincuentes anda el juego".

Bolaños ha respondido afirmando que el Gobierno gobierna y que "acierta", mientras el PP "refunfuña", "miente" y "difama", concluyendo que de esta manera el principal partido de la oposición "seguirá chupando banquillo una temporada más".

"CLOACAS QUE OBSTRUYEN A LA JUSTICIA"

A esto ha replicado la dirigente 'popular' Cuca Gamarra, recordando al ministro que quienes están "chupando banquillo" son los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados ambos por corrupción.

Además, la vicesecretaria de Regeneración del PP ha acusado al Gobierno de "reacción inédita" a la condena, mencionando declaraciones del presidente, la vicepresidenta segunda y RTVE cuestionando dicha sentencia al fiscal general.

Bolaños ha respondido que el PP lleva "en el banquillo desde 2018", tras la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez porque, a su juicio, los españoles "no quieren un gobierno reaccionario PP-Vox". Asimismo, ha defendido la propuesta del Ejecutivo de una nueva fiscal general, Teresa Peramato, una propuesta "impecable, intachable" y ha mostrado su respeto a fallo con discrepancia a este fallo del Tribunal Supremo.

Gamarra ha respondido que el Gobierno "no engaña a nadie" y que la "campaña contra los jueces es su estrategia básica", además de acusar al PSOE de tener "cloacas" que "obstruyen a la justicia" y "extorsionan a funcionarios", en referencia al caso de la llamada fontanera socialista, Leire Díaz.

Bolaños ha defendido que el Gobierno impulsa "la mayor transformación de la justicia en décadas", con más jueces, nuevos tribunales y más inversión, y ha acusado al PP de "inmovilismo" y de mantener una "larga mano" sobre la Justicia.

"UN FISCAL DELINCUENTE AL SERVICIO DEL SANCHISMO"

En la sesión de control también ha intervenido el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que ha preguntado al ministro si el Gobierno piensa "pedir perdón a los españoles" tras su apoyo al fiscal condenado, a lo que el interpelado ha respondido reiterando su "respeto y acatamiento" a la sentencia, aunque con "discrepancia".

Gil Lázaro le ha acusado de "cinismo" y ha asegurado que el Ejecutivo ha "convertido al fiscal general en un delincuente al servicio del sanchismo", además de "pisotear la separación de poderes" y "fomentar una invasión migratoria ilegal".

En su último turno, Bolaños ha reprochado a Vox su "piel tan fina" para ciertos casos y para otros no, al tiempo que ha reprochado a la derecha y la ultraderecha de "difamar cada día a mujeres, migrantes, periodistas, fiscales y servidores públicos". Finalmente, ha acusado a Vox de "amedrentar a los jueces" y de desdeñar las instituciones europeas, concluyendo una vez más que el dilema político es "socialdemocracia o barbarie".