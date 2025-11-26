Aedas gana 20,3 millones en su primer semestre, el 17,7 % menos, e ingresa 326 millones

Madrid, 26 nov (EFECOM).- La promotora inmobiliaria Aedas Homes ganó 20,3 millones de euros en su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone una caída del 17,7 % con respecto a un año antes, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el primer semestre del ejercicio 2025/26, el grupo, inmerso en la opa que ha lanzado sobre ella su competidora Neinor Homes, registró una cifra de negocios de 348 millones, el 13,4 % más.

De esta cantidad, 326 millones correspondieron a ingresos relacionados con las unidades de promociones entregadas durante el período, apunta Aedas, que logró un margen bruto de 80 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 41 millones (un 11,8 % del importe de la cifra de negocios), lo que supone un incremento del 47,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel patrimonial, el activo superó los 2.000 millones de euros, el patrimonio neto fue de 865 millones y el pasivo a corto y largo sumó 1.227 millones.

Durante el primer semestre del ejercicio 2025/26, el grupo entregó 848 viviendas frente a las 922 viviendas del mismo período del ejercicio 2024/25, generando unos ingresos por entrega de viviendas de 325.974 miles de euros, un 10 % más.

Durante el periodo, Aedas continuó con su programa de entrega de viviendas asociadas al Plan Vive I de Madrid, entregando un total de 1.052 viviendas. Además, entregó 369 viviendas de los vehículos de coinversión, elevando así el volumen total de entregas a 2.269 unidades.

A cierre de 30 de septiembre, alcanzaba una cartera de ventas total valorada en 1.802 millones de euros y estaba compuesta por 3.998 unidades.

En la línea de negocio de promoción residencial, la promotora tenía 8.741 viviendas activas, de las que 515 estaban ya finalizadas con un nivel de ventas de un 63 %; 4.795 viviendas estaban en fase de construcción; y las restantes 3.431 estaban en fase de marketing o diseño.

A esta actividad habría que sumar las 3.931 viviendas activas de la línea de negocio de Servicios Inmobiliarios, de las que 2.624 viviendas correspondían a coinversiones (139 ya finalizadas). EFECOM