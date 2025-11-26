Espana agencias

Aedas gana 20,3 millones en su primer semestre, el 17,7 % menos, e ingresa 326 millones

Guardar

Madrid, 26 nov (EFECOM).- La promotora inmobiliaria Aedas Homes ganó 20,3 millones de euros en su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone una caída del 17,7 % con respecto a un año antes, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el primer semestre del ejercicio 2025/26, el grupo, inmerso en la opa que ha lanzado sobre ella su competidora Neinor Homes, registró una cifra de negocios de 348 millones, el 13,4 % más.

De esta cantidad, 326 millones correspondieron a ingresos relacionados con las unidades de promociones entregadas durante el período, apunta Aedas, que logró un margen bruto de 80 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 41 millones (un 11,8 % del importe de la cifra de negocios), lo que supone un incremento del 47,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel patrimonial, el activo superó los 2.000 millones de euros, el patrimonio neto fue de 865 millones y el pasivo a corto y largo sumó 1.227 millones.

Durante el primer semestre del ejercicio 2025/26, el grupo entregó 848 viviendas frente a las 922 viviendas del mismo período del ejercicio 2024/25, generando unos ingresos por entrega de viviendas de 325.974 miles de euros, un 10 % más.

Durante el periodo, Aedas continuó con su programa de entrega de viviendas asociadas al Plan Vive I de Madrid, entregando un total de 1.052 viviendas. Además, entregó 369 viviendas de los vehículos de coinversión, elevando así el volumen total de entregas a 2.269 unidades.

A cierre de 30 de septiembre, alcanzaba una cartera de ventas total valorada en 1.802 millones de euros y estaba compuesta por 3.998 unidades.

En la línea de negocio de promoción residencial, la promotora tenía 8.741 viviendas activas, de las que 515 estaban ya finalizadas con un nivel de ventas de un 63 %; 4.795 viviendas estaban en fase de construcción; y las restantes 3.431 estaban en fase de marketing o diseño.

A esta actividad habría que sumar las 3.931 viviendas activas de la línea de negocio de Servicios Inmobiliarios, de las que 2.624 viviendas correspondían a coinversiones (139 ya finalizadas). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El BNG no asistirá al pleno de Congreso y Senado con el presidente alemán, al que acusa de apoyar el genocidio en Gaza

El BNG no asistirá al

Maíllo (IU) insiste en que si no logran un candidato de consenso en Sumar para generales tendrán que celebrar primarias

Maíllo (IU) insiste en que

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Cerdán aporta un informe al

Perú exige que se impongan sanciones penales a farmacéuticas acusadas de formar un cartel

Infobae

El gigante hongkonés CK Hutchison amplía su terminal clave del Pacífico mexicano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía pone en marcha

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”