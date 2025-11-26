Espana agencias

Ábalos critica que Díaz le llame "golfo" y le reta a aclarar qué uso hace de la vivienda oficial en el Ministerio

El exministro socialista José Luis Ábalos ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le llamase "golfo" y le ha pedido que respete su "presunción de inocencia". De paso, ha retado a la titular de Trabajo a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio.

"Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío", ha señalado Ábalos en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

El exdirigente socialista, investigado en el Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción, responde de este modo a unas declaraciones de Díaz de este mismo miércoles en las que, al ser interrogada acerca de Ábalos, pidió que se aplicase la ley contra los "presuntos golfos" que hicieron "tropelías muy gordas" mientras ella y su equipo se dedicaron a defender el país durante el coronavirus.

El ahora diputado del Grupo Mixto ha defendido su papel durante la pandemia en la que se dedicó, afirma, a "dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad". Según dice, en ese periodo estuvo al frente de la movilidad del país "con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada" y defiende el resultado de su trabajo señalando que en ese sentido "los españoles no tuvieron ningún problema".

A renglón seguido, ha reclamado a Díaz que respete su presunción de inocencia. "Ya que valora tanto el Estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la presunción de inocencia".

Y finalmente, Ábalos ha pedido explicaciones a la vicepresidenta por el uso de su vivienda en el Ministerio. "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha lanzado sin aportar más detalles.

DÍAZ, SOBRE ÁBALOS: "YA ESTÁ BIEN DE CORRUPCIÓN"

La reacción de Ábalos se ha producido después de que la vicepresidenta segunda, cuestionada por la situación del exministro de Transportes, haya afirmado que "ya está bien de corrupción" y reclamaba que cayera "todo el peso de la ley" contra los "presuntos golfos" que hayan hecho "tropelías muy gordas" en el país.

Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de la 'Sexta', recogidas por Europa Press, Díaz ha enfatizado que mientras en pandemia ella y su equipo se "partían la cara" por "salvar el modelo productivo" del país con el mecanismo de los ERTEs, "presuntamente había al lado unos golfos", en clara alusión al Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y la 'trama Koldo'.

También ha aludido al caso de presunta corrupción en la Diputación de Almería, que salpica a dirigentes del PP en esta comunidad, y ha reclamado aplicar medidas anticorrupción y limitar los aforamientos para que los políticos no puedan acogerse a esta figura cuando son investigados por presuntas irregularidades.

Por otro lado y respecto a las insinuaciones de Ábalos respecto a la vivienda oficial de Díaz, fuentes de su entorno se han limitado a decir que es conocido por todo el mundo que Díaz durante la pandemia residió con su entonces marido y su hija y que ahora solo lo hace con ésta última.

EuropaPress

