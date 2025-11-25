Espana agencias

Un acusado de violar a compañera de trabajo en Albacete se declara culpable y alcanza un acuerdo de 2 años de cárcel

Guardar

La defensa del hombre acusado de agredir sexualmente en Albacete a su compañera de trabajo mientras estaba somnolienta por haber tomado fármacos ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía este martes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, según el cuál asume el escrito de acusación y una pena de dos años de prisión.

El acuerdo rebaja la pena de tres años de cárcel que pedía la Fiscalía, que se suspenderán siempre y cuando el condenado no delinca en los próximos tres años, se haga cargo del pago de la responsabilidad penal de 5.000 euros, respete la orden de alejamiento de la víctima durante cinco años y acuda a cursos de educación sexual. Además, se le prohibe trabajar con menores durante cinco años.

El relato de la acusación, cuyos hechos ha reconocido el procesado, sucedieron en septiembre de 2023, cuando este acudió al domicilio de su compañera para recogerla e ir a trabajar juntos.

La madre de la víctima le abrió la puerta y, cuando el acusado se encontró a la víctima aún somnolienta por el consumo de diazepam, aprovechó para agredirla sexualmente. Cuando comenzó a tocarle los genitales, la mujer reaccionó apartándose.

La víctima fue atendida por el servicio de urgencias del hospital de Albacete, que la encontraron en un gran estado de nerviosismo. Posteriormente impuso una denuncia en los juzgados, que dictaron ya entonces una orden de alejamiento cautelar.

El acusado se ha declarado conforme al acuerdo entre las dos partes y se ha comprometido a realizar un pago mensual de 300 euros mientras esté en desempleo y de 500 euros cuando consiga un trabajo para asumir la totalidad de la responsabilidad penal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís ve "imposible" que Vilaplana no oyera conversaciones de Mazón en el reservado de El Ventorro y cree que mintió

Compromís ve "imposible" que Vilaplana

España condena la "escalada" de Israel en Líbano tras los últimos bombardeos y urge a respetar el Derecho Internacional

España condena la "escalada" de

Tellado asegura que Sánchez preside el Gobierno que "más daño ha hecho a las mujeres"

Tellado asegura que Sánchez preside

El TS mantiene la vista este jueves sobre la libertad de Koldo pero la retrasa para no coincidir con Aldama en la AN

El TS mantiene la vista

Sumar celebra la designación de Peramato y resalta que hay consenso con el PSOE en proponerla como fiscal general

Sumar celebra la designación de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un policía local de

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis