Un acusado de violar a compañera de trabajo en Albacete se declara culpable y alcanza un acuerdo de 2 años de cárcel

La defensa del hombre acusado de agredir sexualmente en Albacete a su compañera de trabajo mientras estaba somnolienta por haber tomado fármacos ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía este martes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, según el cuál asume el escrito de acusación y una pena de dos años de prisión.

El acuerdo rebaja la pena de tres años de cárcel que pedía la Fiscalía, que se suspenderán siempre y cuando el condenado no delinca en los próximos tres años, se haga cargo del pago de la responsabilidad penal de 5.000 euros, respete la orden de alejamiento de la víctima durante cinco años y acuda a cursos de educación sexual. Además, se le prohibe trabajar con menores durante cinco años.

El relato de la acusación, cuyos hechos ha reconocido el procesado, sucedieron en septiembre de 2023, cuando este acudió al domicilio de su compañera para recogerla e ir a trabajar juntos.

La madre de la víctima le abrió la puerta y, cuando el acusado se encontró a la víctima aún somnolienta por el consumo de diazepam, aprovechó para agredirla sexualmente. Cuando comenzó a tocarle los genitales, la mujer reaccionó apartándose.

La víctima fue atendida por el servicio de urgencias del hospital de Albacete, que la encontraron en un gran estado de nerviosismo. Posteriormente impuso una denuncia en los juzgados, que dictaron ya entonces una orden de alejamiento cautelar.

El acusado se ha declarado conforme al acuerdo entre las dos partes y se ha comprometido a realizar un pago mensual de 300 euros mientras esté en desempleo y de 500 euros cuando consiga un trabajo para asumir la totalidad de la responsabilidad penal.