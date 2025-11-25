Espana agencias

Tellado asegura que Sánchez preside el Gobierno que "más daño ha hecho a las mujeres"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que Pedro Sánchez preside el Gobierno que "más daño ha hecho a las mujeres", aludiendo a la ley del 'solo sí es sí' y a la polémica con las pulseras antimaltrato.

En la presentación del desayuno del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, que ha organizado 'La Razón', Tellado ha arrancado su intervención con unas palabras de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género y "sufren o han sufrido malos tratos por parte de algún bestia".

En este punto, ha subrayado que acabar con la "lacra" de la violencia machista debe ser un "objetivo de Estado y de país". "La manera de acabar con ella es formando un Gobierno que de verdad las proteja, que respete a las mujeres y que trabaje por la igualdad real", ha manifestado.

"UN GOBIERNO QUE NO COLOQUE PROSTITUTAS EN EMPRESAS PÚBLICAS"

Según ha dicho, debe ser un Gobierno que no "compre pulseras defectuosas para la vigilancia de los maltratadores" y que "no apruebe leyes que acaban beneficiando a agresores sexuales", en alusión a la ley del 'solo sí es sí'.

Además, ha dicho que debe ser un Gobierno que "no coloque a sus prostitutas de cabecera en empresas públicas". "Y desde luego el de Sánchez es el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres y también por eso desde el Partido Popular creemos que urge cambiarlo", ha finalizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general y dice que clave es ver si Sánchez seguirá usando la institución

El PP recibe con "cautela"

El juez ve "conocimiento y participación" del expresidente de Diputación de Almería en la trama de comisiones

El juez ve "conocimiento y

Un acusado de violar a compañera de trabajo en Albacete se declara culpable y alcanza un acuerdo de 2 años de cárcel

Un acusado de violar a

Podemos y Àgueda Micó (Compromís) avanzan que no apoyarán la senda de déficit del Gobierno

Podemos y Àgueda Micó (Compromís)

Podemos avisa que no basta con nombrar a una nueva fiscal general y reta al PSOE a actuar contra el "golpismo judicial"

Podemos avisa que no basta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un policía local de

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis