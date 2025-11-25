Se enfrenta a 15 años de prisión por violar y encerrar a una mujer en un garaje

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 15 años de cárcel a un hombre por un delito de agresión sexual y detención ilegal, ya que está acusado de violar a una mujer en un garaje, donde la retuvo después encerrada contra su voluntad.

El juicio se celebrará este próximo jueves, 27 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y el ministerio público reclama además una indemnización de más de 7.000 euros para la víctima, que ejerce la acusación particular y solicita 18 años de prisión y 13.000 euros.

Según el escrito de acusación fiscal, la mujer había quedado con otro hombre al que había conocido a través de Instagram. Él la había llevado en su coche desde el domicilio de ella hasta un bar, donde tomaron una consumición.

Como la víctima había visto que el hombre llevaba una pistola en el coche, le dijo que quería regresar a su casa, pero él se negó. Entonces, una mujer que se encontraba en el local junto con el acusado le propuso que se fuera con ellos, a lo que ella accedió.

El procesado llevó a esa mujer a su casa y, después, emprendieron camino hacia el domicilio de ella, pero en vez de hacerlo la condujo a un garaje y la obligó a tener relaciones sexuales, durante las que mantenía una navaja en la mano mientras que con la otra apoyaba a la víctima contra el vehículo.

Según la Fiscalía, la penetró vaginalmente en varias ocasiones y después la mantuvo retenida en el garaje hasta que decidió llevarla a la estación de autobuses más cercana.

AGRESIÓN SEXUAL Y DETENCIÓN ILEGAL

A juicio del ministerio público, los hechos constituyen un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal, por los que pide para el acusado quince años de prisión, trece de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, diez de libertad vigilada y 22 años de prohibición para trabajar con menores. Y además, que indemnice a la mujer en 7.056 euros por los daños morales causados y la lesión permanente de carácter psíquico que padece la mujer.

Por su parte, la acusación particular eleva la pena de cárcel a dieciocho años y la indemnización a 13.056 euros.