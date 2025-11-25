Espana agencias

Podemos ve una "deriva racista" en la idea de publicar el origen de los detenidos y Sumar duda de la eficacia

Guardar

Podemos ve una "deriva racista" en la decisión de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra de publicar el origen o la nacionalidad de los detenidos, mientras que Sumar ha puesto en duda la eficacia de la medida porque "no entiende en qué pueda ayudar".

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que esta decisión adoptada por las Policías autonómicas de Euskadi y Cataluña se producen en un contexto que incluye "la parálisis en la regularización de las personas migrantes" y el intento de aprobar "esa ley racista de delegación de competencias migratorias impulsada por Junts y por el Partido Socialista".

A su juicio, la decisión de estos cuerpos policiales autonómicos revela una "deriva racista enormemente peligrosa" del PNV, que gobierna en el País Vasco apoyado por el PSOE, y también del PSC, que gestiona la Generalitat catalana gracias al apoyo en la investidura de los Comunes y ERC.

Según ha explicado la parlamentaria de Podemos, este tipo de datos sobre origen de los arrestados "a lo único que contribuye es a fortalecer la discriminación y el racismo contra personas y colectivos que en muchas ocasiones viven situaciones más delicadas y más vulnerables".

CONTRA LOS BULOS, PERO SIN CRIMINALIZAR

Menos crítica ha sido la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien se muestra a favor de todas las medidas que "acaben con los bulos" y de "las barbaridades que ayuden a acabar con los bulos", pero también advierte de que "criminalizar y enfocar los delitos por nacionalidad" es algo que no les gusta.

Asimismo, ha señalado que los datos públicos "están ahí" y que tanto quienes hacen política "con seriedad" como quienes hacen periodismo "no se cansan de repetirlos", aunque ha asegurado que los bulos continúan existiendo.

Barbero ha expresado sus dudas sobre la eficacia de la decisión de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra porque "no entiende en qué pueda ayudar. Aunque ha asegura que puede compartir la finalidad con la que se adopta la medida, considera que "puede traer unas consecuencias que pueden ser indeseadas y otras derivadas que no son las deseadas".

La portavoz parlamentaria ha asegurado que Sumar estará al lado de la Policía vasca, del Gobierno vasco y de cualesquiera otros gobiernos que quieran acabar "con los bulos y las mentiras", pero ha remarcado que "hay que ser cuidadosos a la hora de escoger las medidas".

DUDAS DE COMPROMÍS

Por su parte, la diputada de Compromís en el grupo Mixto, Àgueda Micó, ha declarado sobre el mismo tema que no sabe "hasta qué punto esto puede tener sentido o no", apuntando que desde un aspecto "más técnico", podría tener significado "si se quieren ver los antecedentes penales de esa persona".

Según ha manifestado Micó, la procedencia de los detenidos "puede tener algún tipo de virtualidad", aunque ha insistido en que "es un tema muy técnico" que prefiere estudiar antes de pronunciarse de manera más amplia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel regresa a la cumbre de la UpM dos años después con su embajadora en funciones como representante

Israel regresa a la cumbre

El Supremo inadmite una querella de Ayuso contra Belarra por acusarle de "gestión homicida" durante la pandemia

El Supremo inadmite una querella

Errejón recurre su procesamiento por la presunta agresión sexual a Mouliaá al no ver "mínimos indicios" de culpabilidad

Errejón recurre su procesamiento por

El JEMAD reconoce dificultades para optimizar la financiación en defensa: los fondos llegan fraccionados o tarde

El JEMAD reconoce dificultades para

Se enfrenta a 15 años de prisión por violar y encerrar a una mujer en un garaje

Se enfrenta a 15 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno condena los avances

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

Llegó a España en los bajos de un camión desde Marruecos y hoy es Policía Local en Sevilla: “Cuando en una intervención sale algún marroquí, se sorprende”

El Supremo tumba la querella de Ayuso contra Ione Belarra por haber afirmado que “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” durante el Covid

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis