Podemos avisa que no basta con nombrar a una nueva fiscal general y reta al PSOE a actuar contra el "golpismo judicial"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que no basta con el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general y ha asegurado que lo relevante es si el Gobierno va a tomar medidas para actuar frente al "golpismo judicial" de la derecha.

En rueda de prensa en el Congreso este martes, ha insistido que más allá de las personas concretas que ostenten ese cargo es si el PSOE "va a luchar" contra la derecha "judicial y política" con reformas en el acceso a la carrera judicial o para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin contar con el concurso del PP (es decir, rebajar mayorías parlamentarias para elegir a vocales).

"Y ahí es donde nos estamos jugando las posibilidades de que España tenga en los próximos años una democracia más fuerte o sigamos por este camino de reaccionarismo, de recortes de derecho, que es lo que está empujando la derecha política, mediática y judicial.

Para Belarra, se ha mandado un "mensaje a navegantes" muy claro con la condena del Tribunal Supremo al exfiscal general Álvaro García Ortiz que consiste en que si "te metes" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja Alberto González Amador, o si respaldas las "leyes feministras y que respetan los derechos plurinacionales", te "van a asesinar civilmente".

EL ACUERDO SOBRE EL CGPJ FUE UNA "CLAUDICACIÓN"

La líder de Podemos ha asegurado que "tenía razón" cuando denunció que el acuerdo entre PSOE y PP para el CGPJ era una "claudicación" y "enterrar las posibilidades progresistas de la legislatura" al entregar "todo el Poder Judicial" a la derecha. Por tanto, ha recriminado que el Ejecutivo no ha hecho nada durante el mandato por la "democratización" de la Justicia.

"Intuyo que si no hacen nada, que si el Gobierno y el PSOE vuelven a no hacer nada, lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses y en los próximos años es aún peor. Ahora parece difícil de imaginar, pero efectivamente cuando a esta derecha antidemocrática y golpista no le paras los pies, cuando le das la mano te coge el brazo y es exactamente lo que han estado haciendo en los últimos meses", ha alertado.