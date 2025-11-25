Minera canadiense Barrick pagará 430 millones a Mali para resolver disputa sobre mina oro

Toronto (Canadá), 25 nov (EFECOM).- La compañía minera canadiense Barrick Mining Corporation pagará 430 millones de dólares a Mali para resolver la disputa que mantenía con el país africano sobre la propiedad de las minas de oro Loulo y Gounkoto, señaló este martes Bloomberg.

Barrick anunció este lunes que había llegado a un acuerdo con las autoridades malienses que ponía fin a todas las disputas legales, aunque no indicó los detalles financieros. Mali reclamaba unos 400 millones en impuestos no pagados, disputa que la empresa negaba.

La empresa canadiense, uno de los mayores productores de oro del mundo, afirmó en un comunicado que el Gobierno maliense aceptó retirar todos los cargos contra la compañía, sus filiales y empleados.

Además se iniciarían los pasos legales para liberar a cuatro empleados de Barrick detenidos en el país.

El control de las minas Loulo y Gounkoto, uno de los mayores complejos del oro del país africano, que representan alrededor del 15 % de la producción de oro de Barrick, será devuelto a la compañía.

"Como resultado del acuerdo, las filiales de Barrick retirarán las solicitudes de arbitraje actualmente pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones" del Banco Mundial, añadió la empresa canadiense.

En junio pasado, Barrick perdió el control del complejo minero formado por las minas Loulo y Gounkoto tras la decisión de un tribunal maliense de ceder las operaciones al Gobierno del país.

Mali posee el 20 % de las minas, mientras que Barrick tiene el 80 % restante.

Tras el anuncio el lunes, las acciones de Barrick ganaron un 8,5 % en el mercado de Toronto y cerraron la jornada a 55,93 dólares canadienses (39,63 dólares estadounidenses). Este martes, las acciones de Barrick abrieron con una pérdida inicial de un 0,9 %.

Este acuerdo pone fin a un largo conflicto legal entre las dos partes cuyo último episodio fue el pasado junio cuando el Tribunal de Comercio de Bamako ordenó la puesta bajo administración provisional maliense la filial de la minera de Barrick Gold.

Barrick Gold posee el 80 % del complejo de Loulo-Gounkoto, mientras que el 20 % restante pertenece al Estado maliense. EFE

