Espana agencias

Irene Montero desea suerte a Peramato y espera que su nombramiento como FGE no sea un "acantilado de cristal"

Guardar

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "suerte" a Teresa Peramato, a la que "respeta mucho", y espera que su nombramiento propuesto el Gobierno como nueva fiscal general del Estado no sea un "acantilado de cristal", es decir, que la coloquen por ser feminista en un puesto de mando es un momento de gran dificultad para que fracase.

La dirigente de la formación morada ha realizado estas declaraciones en 'La hora de la 1' TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha mostrado su esperanza de que el nombramiento de esta fiscal sea para "dejarle hacer justicia feminista" y para acabar con la "justicia patriarcal" que, en su opinión, sigue "desprotegiendo a las mujeres".

Irene Montero espera que Peramato pueda enfrentarse con todas las consecuencias a la "derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante". Dicho esto, ha compartido su deseo de que no sea un "acantilado de cristal", que según su propia definición es cuando en un momento de "una crisis sin precedentes" se pone a una "feminista al frente" con "altísimas posibilidades de fracaso".

Ello, ha dicho, después de que el Gobierno haya guardado el feminismo en un cajón "porque molestaba mucho al presidente". Por ello, ha dicho esperar "de corazón" que Teresa Peramato tenga mucha suerte para impedir que la derecha judicial golpista se la lleve por delante como al fiscal Álvaro García Ortiz, ya que, en su opinión, esta derecha está en contra de la libertad sexual y de todos los derechos feministas.

LA CONDENA AL FGE, UN "GOLPE JUDICIAL"

Preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por el que se le inhabilita por dos años, la dirigente de Podemos ha vuelto a decir que se trata de "golpismo judicial" que además de ser "muy grave" es "incompatible con la democracia".

"Aquí hay una derecha judicial y mediática golpista que cree que España es su cortijo y que en España tiene que pasar lo que digan ellos, no lo que dice la gente o lo que manda la democracia", ha sostenido, afirmando que hay quien trata de inferir "miedo" y hacer entender que "aquí" mandan ellos.

Montero ha opinado que la respuesta a este "golpismo" no puede ser pedir que se baje la polarización porque "los que polarizan son ellos". También ha sostenido que lo que toca es "defender que en España manda la gente" a través de sus representantes y no "una derecha judicial golpista" que si no le gusta la ley, como la Ley del solo sí es sí, "hace una ofensiva para cargásela".

"Y que si no le gusta un fiscal general del Estado, o no le gusta que se destape la corrupción de una de las suyas (en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), van con todo y van pa'lante con total impunidad", ha agregado la eurodiputada de la formación morada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Asociaciones judiciales instan a Peramato a devolver a la Fiscalía "la credibilidad que nunca debió perder"

Asociaciones judiciales instan a Peramato

El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE

El TJUE avisa de que

Illa, en el 25N: "No pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos"

Illa, en el 25N: "No

La UPF aplaude la elección de Peramato como fiscal general: "Encarna las mejores virtudes de la carrera"

La UPF aplaude la elección

La AF celebra el "imprescindible relevo" de García Ortiz y pide a Peramato trabajar para "recuperar la imagen" de Fiscal

La AF celebra el "imprescindible
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena el desahucio

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

DEPORTES

Rafa Nadal le da un

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente