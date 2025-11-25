Espana agencias

Illa, en el 25N: "No pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos"

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este martes a denunciar la violencia machista en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha afirmado que "no pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos humanos".

"Si vives o has sido testigo de violencia machista, llama al 900 900 120. En caso de emergencia llama al 112", ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Illa ha citado el spot que el Govern ha impulsado con motivo del 25N: 'Si parece violencia machista, es violencia machista', añadiendo que así lo es también en el "mundo digital".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Asociaciones judiciales instan a Peramato a devolver a la Fiscalía "la credibilidad que nunca debió perder"

Asociaciones judiciales instan a Peramato

El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE

El TJUE avisa de que

Irene Montero desea suerte a Peramato y espera que su nombramiento como FGE no sea un "acantilado de cristal"

Irene Montero desea suerte a

La UPF aplaude la elección de Peramato como fiscal general: "Encarna las mejores virtudes de la carrera"

La UPF aplaude la elección

La AF celebra el "imprescindible relevo" de García Ortiz y pide a Peramato trabajar para "recuperar la imagen" de Fiscal

La AF celebra el "imprescindible
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena el desahucio

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

DEPORTES

Rafa Nadal le da un

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente