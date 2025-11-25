Illa, en el 25N: "No pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este martes a denunciar la violencia machista en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha afirmado que "no pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos humanos".
"Si vives o has sido testigo de violencia machista, llama al 900 900 120. En caso de emergencia llama al 112", ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Illa ha citado el spot que el Govern ha impulsado con motivo del 25N: 'Si parece violencia machista, es violencia machista', añadiendo que así lo es también en el "mundo digital".
Últimas Noticias
Asociaciones judiciales instan a Peramato a devolver a la Fiscalía "la credibilidad que nunca debió perder"
El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE
Irene Montero desea suerte a Peramato y espera que su nombramiento como FGE no sea un "acantilado de cristal"
La UPF aplaude la elección de Peramato como fiscal general: "Encarna las mejores virtudes de la carrera"
La AF celebra el "imprescindible relevo" de García Ortiz y pide a Peramato trabajar para "recuperar la imagen" de Fiscal
MÁS NOTICIAS