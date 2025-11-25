IATA: líneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico

Ginebra, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, (IATA), que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

La orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas, de la que la propia IATA informó el lunes, "afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal", subrayó la asociación de aerolíneas a preguntas de EFE.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, o compañías como TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL. EFECOM