Espana agencias

IATA: líneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico

Guardar

Ginebra, 25 nov (EFECOM).- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, (IATA), que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

La orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas, de la que la propia IATA informó el lunes, "afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal", subrayó la asociación de aerolíneas a preguntas de EFE.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, o compañías como TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El TSJ de Andalucía reduce tres años de prisión a un abuelo condenado por abusar sexualmente de sus nietas menores

El TSJ de Andalucía reduce

El Gobierno pretende que García Ortiz siga como fiscal general hasta que se complete el nombramiento de Peramato

El Gobierno pretende que García

Confirman la pena de dos años a un hombre por abusar de una menor que pasó vacaciones en su casa de Málaga

Confirman la pena de dos

Gobierno amplía dos meses el plazo para que pequeños municipios justifiquen ayudas energía

Infobae

Minera canadiense Barrick pagará 430 millones a Mali para resolver disputa sobre mina oro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno saca a subasta

El Gobierno saca a subasta más de 140 joyas y relojes de alta gama procedente del narcotráfico: su precio de salida es de 150 €

La Unidad contra la Violencia Machista en el sector cultural recibió 55 llamadas entre 2024 y 2025, casi la mitad por agresión sexual

Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19.47 después de comer con Mazón el día de la DANA

Un jubilado de 78 años consigue desalojar a los okupas de su casa: “Esto no le va a gustar, pero me voy a quedar aquí”

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

ECONOMÍA

Una empresa estadounidense integrada por

Una empresa estadounidense integrada por Leonardo DiCaprio abrirá una fábrica de chips en Cáceres

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 25 noviembre

Precio de la luz sube este 26 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 145 euros

Bruselas avisa a España de que podría desviarse de la senda presupuestaria en 2026 si no controla el gasto público

Mediapro prepara un ERE de 1.000 empleados tras pérdidas millonarias: la nueva dirección impulsa un giro radical

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis