Gobierno amplía dos meses el plazo para que pequeños municipios justifiquen ayudas energía

Madrid, 25 nov (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha ampliado hasta el próximo 31 de enero el plazo para que los municipios de menos de 5.000 habitantes justifiquen las ayudas recibidas para proyectos de energía limpia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 675 millones de euros.

Se trata de las subvenciones incluidas en el programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes.

El programa se lanzó en agosto de 2021 con una dotación de 75 millones y su éxito propició que se ampliara en dos ocasiones, en noviembre de 2021, hasta los 325 millones, y en noviembre de 2022, hasta alcanzar un presupuesto total de 675 millones, nueve veces más que la cantidad original.

En total se concedieron ayudas a 1.358 proyectos de entidades locales de todas las provincias del país, para mejorar la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, implantar soluciones de autoconsumo y climatización con renovables, renovación del alumbrado y movilidad sostenible.

El plazo para justificar la ejecución de los proyectos finalizaba el próximo 30 de noviembre, pero el decreto aprobado por el Gobierno concede dos meses más para que las entidades locales presenten toda la documentación justificativa en los 590 expedientes aún incompletos. EFECOM

