España condena la "escalada" de Israel en Líbano tras los últimos bombardeos y urge a respetar el Derecho Internacional

El Gobierno ha condenado este martes la "seria escalada" por parte de Israel en Líbano, donde en los últimos días ha llevado a cabo bombardeos y ataques contra posiciones de la Fuerza Interina de la ONU (FINUL), en la que participan tropas españolas, reclamando al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que respete el Derecho Internacional.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado "los bombardeos del Ejército israelí contra Beirut y otras zonas del país", tras el perpetrado el domingo contra la capital libanesa en el que murió el 'número dos' del partido milicia chií Hezbolá, "así como los reiterados ataques contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó la integridad física del contingente español".

A juicio del Gobierno, esto constituye "una sucesión de acciones que representa una seria escalada". Además, ha trasladado "su profunda preocupación por la decisión unilateral de Israel de construir un muro dentro de territorio libanés violando línea de demarcación definida por Naciones Unidas", la llamada Línea Azul, y violando con ello "la soberanía e integridad territorial de Líbano".

Así las cosas, el Ejecutivo ha urgido a "Israel a que cumpla con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024" por el que se ponía fin a los ataques por parte de Hezbolá contra territorio israelí y a los bombardeos israelíes en suelo libanés.

"La mejor garantía de seguridad y para la paz definitiva en Oriente Medio es la efectiva implementación de la solución de los dos Estados", ha sostenido una vez más el Gobierno, que ha aprovechado para reiterar "su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad del Líbano".

Asimismo, ha dejado claro también su compromiso con "el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, reafirmando su apoyo al mandato de la FINUL", en la que España cuenta con un contingente de más de 600 efectivos, "cuya labor es esencial para la consecución de estos objetivos".

EuropaPress

