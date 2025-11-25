Espana agencias

El Supremo inadmite una querella de Ayuso contra Belarra por acusarle de "gestión homicida" durante la pandemia

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado una querella que presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la líder de Podemos, Ione Belarra, después de que la también exministra dijera que la dirigente autonómica "debería estar en la cárcel" por su "gestión homicida" en la pandemia.

La Sala de lo Penal del TS no aprecia el delito de calumnias con publicidad que denunció Ayuso y considera que esas declaraciones están amparadas en la libertad de expresión, según un auto recogido por Europa Press.

El magistrado Pablo Llarena señala que las palabras de Belarra "constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno autonómico presidido por la querellante".

Para el magistrado, esa circunstancia "excluye la tipicidad de los hechos que la querella sustenta pues, más allá del alcance específico de la propia inviolabilidad parlamentaria, también la doctrina del Tribunal Constitucional ha proclamado que, como consecuencia de los principios de libertad, tolerancia y pluralismo político, la libertad de expresión no solo ampara la crítica ordinaria".

La libertad de expresión también ampara, agrega Llarena, "la severa o exacerbada, particularmente en supuestos en los que se suscita e introduce en el debate político de una sociedad democrática".

