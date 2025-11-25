Espana agencias

El ministro Torres celebra que el Supremo avale el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Tribunal Supremo avale el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos después de que el Alto Tribunal haya rechazado el recurso presentado por la Asociación de Fiscales (AF).

Así lo ha indicado Torres, a preguntas de los periodistas, durante el acto de reconocimiento y entrega de los restos de 21 represaliados del franquismo a sus familiares en Manzanares (Ciudad Real).

"Es una buena noticia en el sentido de que esa figura, esa Fiscalía, es clave para defender todo lo que es el orden establecido y perseguir delitos de odio, así como cuestiones que ponen en solfa los derechos humanos", ha argumentado.

El ministro ha subrayado su "respeto absoluto con las decisiones que se toman en los órganos jurisdiccionales" y ha puesto en valor que la Fiscalía de Memoria Democrática recaiga en "una magnífica profesional, una persona implicada y que ha sido capaz también de llevar adelante iniciativa frente a aquellos que rajan fotos de mujeres que perdieron la vida en parlamentos como el de las Islas Baleares"

Torres ha aprovechado su intervención para pedir que se valore el sistema democrático actual, antes de insistir en que la dictadura supuso un retroceso histórico.

"Nosotros teníamos democracia. Indudablemente nada es perfecto, pero un golpe de estado ilegal e ilegítimo nos arrancó la democracia, los derechos de entonces, nos arrancó una enseñanza mixta, los derechos de las mujeres y la posibilidad de casarse y de divorciarte", ha enumerado.

En esta línea, ha recordado que "todo eso fue arrancado con una dictadura que llevó a nuestro país a una involución absoluta y al no avance frente a otros países de la Europa que salían de la Segunda Guerra Mundial" y ha defendido que se trata de "una historia que no podemos cambiar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un tribunal militar condena a un teniente de navío por agresión sexual a una estudiante de la Armada en Ferrol

Infobae

Errejón recurre su procesamiento por la presunta agresión sexual a Mouliaá al no ver "mínimos indicios" de culpa

Errejón recurre su procesamiento por

El móvil de Pérez Llorca no refleja mensajes de WhatsApp con Mazón ni Pradas el día de la dana

El móvil de Pérez Llorca

Piden cuatro años de cárcel para un hombre por un delito contra la libertad sexual y por coacciones a su exmujer

El acusado afronta un proceso en Pontevedra donde se evaluarán supuestos episodios de hostigamiento, contactos reiterados y tocamientos prohibidos denunciados por su expareja, hechos por los que la Fiscalía reclama cárcel y una indemnización económica relevante

Infobae

Vistas para sentencia dos demandas en Ferrol que reclaman anular condenas impuestas a víctimas del franquismo

Vistas para sentencia dos demandas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno saca a subasta

El Gobierno saca a subasta más de 140 joyas y relojes de alta gama procedente del narcotráfico: su precio de salida es de 150 €

La Unidad contra la Violencia Machista en el sector cultural recibió 55 llamadas entre 2024 y 2025, casi la mitad por agresión sexual

Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19.47 después de comer con Mazón el día de la DANA

Un jubilado de 78 años consigue desalojar a los okupas de su casa: “Esto no le va a gustar, pero me voy a quedar aquí”

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

ECONOMÍA

Yolanda Díaz pide a las

Yolanda Díaz pide a las empresas usar los contratos formativos en vez de los de prácticas: cuál es la diferencia entre ambos

Resultados del Super Once del 25 noviembre

Precio del aceite de oliva 25 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Telefónica culmina su ERE con más de 6.000 afectados, el 35% de su plantilla, tras cerrar todas las mesas de negociación

Una empresa estadounidense integrada por Leonardo DiCaprio abrirá una fábrica de chips en Cáceres

DEPORTES

Uno de los amigos de

Uno de los amigos de Schumacher habla sobre su estado de salud: “No creo que volvamos a ver a Michael”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Chelsea y el FC Barcelona

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales