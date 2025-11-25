Espana agencias

El JEMAD reconoce dificultades para optimizar la financiación en defensa: los fondos llegan fraccionados o tarde

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha reconocido este martes que existen dificultades para optimizar los créditos que reciben fraccionados o tarde las Fuerzas Armadas, puesto que se les da un plazo corto para ejecutarlos.

Así lo ha sostenido en la jornada 'Hacia un modelo integrado de planificación, financiación y regulación en la Defensa Nacional' organizada por PwC y la Adalede, recogida por Europa Press, en la que, aún mostrando su admiración por el esfuerzo del Ministerio de Defensa, ha pedido más flexibilidad y agilidad en los sistemas de financiación y contratación del Ministerio, dada la "rápida evolución tecnológica" en la industria armamentística.

En este sentido, ha recordado que, en ocasiones, llegan productos "obsoletos" por los "complejos y largos procesos de licitación y la escasa flexibilidad de los procedimientos". Estos mecanismos a los que se someten los créditos, entre los que ha señalado su planteamiento, programación, contratación y puesta en servicio, provocan dificultades "para ejecutar el gasto de los créditos asignados".

Asimismo, ha compartido su deseo de que se ponga en marcha una ley de financiación "similar a la que tienen otros países" del entorno del nuestro: "Podría servir también para acelerar y flexibilizar la adquisición de estas capacidades militares".

