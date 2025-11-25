El Gobierno Vasco destaca que la visita del presidente alemán a Guernica evidencia "el valor de la reconciliación"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que la visita a Guernica del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para rendir tributo a las víctimas del bombardeo de esta villa vizcaína por las aviaciones alemana e italiana en 1937, es "un gesto que pone de manifiesto el valor de la reconciliación".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido de esta forma al acto que se celebrará este próximo viernes en Guernica, en el que también estará presente el rey Felipe VI.

La portavoz del Ejecutivo autonómico se ha centrado en la presencia del presidente alemán, y ha recordado que es la primera vez que se produce la visita de un jefe de Estado de ese país a Guernica.

Ubarretxena ha señalado que la presencia de Walter Steinmeier en la villa vizcaína, que estará precedida de un encuentro con el lehendakari, Imano Pradales, en Vitoria-Gasteiz, tiene el objetivo de "rendir tributo a las víctimas del bombardeo y mostrarles solidaridad a ellas y a sus familiares", en "un gesto que pone de manifiesto el valor de la reconciliación".