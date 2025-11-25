Espana agencias

El Gobierno aprueba una contribución voluntaria de un millón de euros en apoyo a la estabilización de Somalia

El Gobierno ha aprobado, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, una contribución voluntaria a la Misión de la Unión Africana en Apoyo y Estabilización de Somalia (AUSSOM) por importe de un millón de euros.

La Misión de la Unión Africana (UA) en Apoyo y Estabilización de Somalia (AUSSOM) fue lanzada el 1 de enero de 2025, con el objeto de "evitar la desestabilización completa de Somalia, que tendría implicaciones para toda la región del Cuerno de África y enlazaría, a su vez, con la del Sahel, región prioritaria para España".

Según ha recordado Moncloa, el compromiso de España con la paz y la seguridad en África y en el mundo "ha quedado reflejado entre las prioridades de la Estrategia España-África 2025-2028".

Así, desde el Ejecutivo han señalado que esta contribución pretende "poner remedio al 'impasse' financiero que atraviesa la Misión", además de "contribuir a reforzar la estructura africana de paz y seguridad; reforzar la seguridad y apoyar la transición de Somalia hacia un país estable, seguro, próspero y unido"; y "prevenir el colapso financiero de la AUSSOM para que esta pueda cumplir su mandato y afrontar los graves retos que subsisten para Somalia".

MÁS AYUDAS

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a la Oficina de Evaluación del Sistema de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SWEO) en el ejercicio 2025, por importe de 90.000 euros.

La SWEO es responsable de proporcionar evaluaciones independientes "para fortalecer el aprendizaje colectivo y la rendición de cuentas, así como para llevar a cabo evaluaciones a nivel del sistema que proporcionen evidencias sobre la contribución del sistema de desarrollo de la ONU a la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

El Gobierno también ha respaldado el acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en apoyo al proceso de revisión del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), por un importe de 99.666 euros en 2025 y 75.334 euros en 2026.

Moncloa ha explicado que los objetivos del CAD son "promover la coordinación, la eficacia y una adecuada financiación de los esfuerzos internacionales en favor del desarrollo económico y social de los países en desarrollo".

