Asociaciones judiciales instan a Peramato a devolver a la Fiscalía "la credibilidad que nunca debió perder"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han valorado la elección de Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado como el inicio de "un nuevo periodo" que esperan sirva para "devolver a la Fiscalía la credibilidad que nunca debió perder". Mientras, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha estimado que se trata de "una candidata idónea".

El Gobierno ha anunciado este martes que Peramato, fiscal progresista experta en la lucha contra la violencia de género y con 35 años de trayectoria profesional, será la sucesora de Álvaro García Ortiz, que el pasado lunes anunció su renuncia después de que el Tribunal Supremo (TS) le condenara a dos años de inhabilitación para el cargo por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para la portavoz de la AJFV, Marien Ortega, "la designación de Teresa Peramato como candidata a fiscal general del Estado abre un nuevo periodo, tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público durante estos meses".

Ortega ha confiado en que durante el mandato de Peramato "se recupere el normal funcionamiento de las instituciones". "Que, en definitiva, contribuya a devolver a la Fiscalía la credibilidad que nunca debió perder", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que "corresponde a los poderes públicos hacer un llamamiento a la calma, evitando discursos que van más allá de la discrepancia jurídica, y cuya finalidad es la deslegitimación de los jueces, en este caso del órgano sentenciador, el Tribunal Supremo".

En la misma línea, el presidente del FJI, Roberto García, ha deseado "suerte" a Peramato en sus nuevas responsabilidades, ensalzando que se trata de "una fiscal de destacada trayectoria".

A su juicio, "el problema no es tanto la persona designada sino la sensación de sometimiento continuo de la Fiscalía a las directrices del Gobierno". "Sensación que el propio Ejecutivo ha alimentado en muchas ocasiones", ha remachado.

Así, ha apuntado que "la nueva fiscal general tiene el reto de luchar contra esa imagen de continua intromisión y de fortalecer la confianza de los ciudadanos en una institución que ahora mismo puede estar cuestionada, por motivos comprensibles".

"Asume el cargo en un momento nada fácil, y cuanta más autonomía e independencia consiga dar a la Fiscalía mejor podrá servir a los fines de la institución que representa", ha sostenido.

"UNA CANDIDATA IDÓNEA"

Por otro lado, el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez, ha considerado que Peramato es "una candidata idónea", porque "tiene la condición de fiscal de sala del Tribunal Supremo", pero también por su "trayectoria y compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género".

"Además que sea mujer nos parece un acierto, porque contribuye a hacer efectivas las políticas de igualdad, que deben ser una prioridad social", ha completado Rodríguez.

