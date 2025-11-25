Espana agencias

Andueza (PSE) cree "escabroso" que el fallo del fiscal general se conociera en el 50 aniversario de la muerte de Franco

Guardar

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que es "bastante escabroso" que "algunos" hayan tenido "demasiada prisa" en que se conociera el fallo del Tribunal Supremo que condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado día 20, cuando se cumplían 50 años de la muerte del dictador Franco. También ha lamentado que, en ocasiones, parezca que "se penaliza a quien persigue el delito y se premia al que lo comete".

En su intervención en Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Andueza ha afirmado que es "respetuoso" con el fallo del TS, pero ha considerado que "algunos tenían demasiada prisa" por que se conociera cuál era el veredicto "y, sobre todo, que se supiera en el 20N", en el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, lo que supone, a su juicio, algo "bastante escabroso".

En su opinión, conviene recordar cuál es el origen de este proceso judicial, la difusión de una nota de prensa "para parar un bulo que pone en marcha" Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para intentar desviar la atención sobre los verdaderos hechos", que son los que "tienen que preocupar", y es "el fraude fiscal" de Alberto González Amador, pareja de la líder del PP madrileño.

Por ello, ha explicado que "aquí lo grave no es la filtración", que por otra parte, según ha recordado, los periodistas que han testificado ante el Tribunal Supremo han descartado que fuera el autor el ahora ha ex fiscal general. "Lo grave es que el novio de la señora Ayuso, tal como él ha confesado, defraudó y, por tanto, cometió un delito. Eso es lo verdaderamente importante. El resto son fuegos de artificio para intentar desviar la atención al respecto", ha apuntado.

EL FISCAL GENERAL Y CASADO, LAS "VÍCTIMAS"

Eneko Andueza ha dicho que le queda "una sensación bastante amarga" porque "parece que en este país, en algunos momentos, se penaliza a quien persigue el delito y se premia al que lo comete". "Que se lo pregunten a Pablo Casado (expresidente del PP) o que se lo pregunten ahora mismo al Fiscal General del Estado, que han sido víctimas de todo eso. Ellos que han denunciado y que han perseguido un delito, se han terminado convirtiendo en las víctimas", ha destacado.

El líder de los socialistas vascos ha censurado que "algunos, en estos momentos, estén planteando todo esto como una victoria", porque "es una manera de intentar salir de rositas, sin importarles lo más absoluto el daño que se hace a las instituciones democráticas".

Por último, ha expresado su respeto al llamamiento a la movilización social contra el fallo judicial realizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Creo que cada cual es libre de hacer el llamamiento que quiera", ha indicado, para recordar que es la responsable de su organización política, Sumar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La defensa de los Pujol niega el blanqueo y cita el "origen desconocido" del dinero

La defensa de los Pujol

El Gobierno Vasco destaca que la visita del presidente alemán a Guernica evidencia "el valor de la reconciliación"

El Gobierno Vasco destaca que

Culpable de asesinato con agravante el acusado por el atropello mortal de la pareja de una reportera gráfica

Culpable de asesinato con agravante

El PP atribuye el ascenso de Aliança Catalana al empeño del PSOE en tachar de "racista" a quien denuncia inseguridad

El PP atribuye el ascenso

El PP acusa a Sánchez de buscar un "relato para deslegitimar" a los jueces ante el futuro "oscuro" del PSOE y su familia

El PP acusa a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana abandonó el parking

Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19.47 después de comer con Mazón el día de la DANA

Un jubilado de 78 años consigue desalojar a los okupas de su casa: “Esto no le va a gustar, pero me voy a quedar aquí”

El Gobierno condena los avances de Israel en Líbano y sus ataques a la misión de la ONU con militares españoles

Llegó a España en los bajos de un camión desde Marruecos y hoy es Policía Local en Sevilla: “Cuando en una intervención sale algún marroquí, se sorprende”

El Supremo tumba la querella de Ayuso contra Ione Belarra por haber afirmado que “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” durante el Covid

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 25 noviembre

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Amancio Ortega cierra la segunda inversión más importante de la historia de su vehículo inmobiliario tras un año récord de dividendos en Inditex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 noviembre

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis