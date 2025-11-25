Andueza (PSE) cree "escabroso" que el fallo del fiscal general se conociera en el 50 aniversario de la muerte de Franco

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que es "bastante escabroso" que "algunos" hayan tenido "demasiada prisa" en que se conociera el fallo del Tribunal Supremo que condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado día 20, cuando se cumplían 50 años de la muerte del dictador Franco. También ha lamentado que, en ocasiones, parezca que "se penaliza a quien persigue el delito y se premia al que lo comete".

En su intervención en Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Andueza ha afirmado que es "respetuoso" con el fallo del TS, pero ha considerado que "algunos tenían demasiada prisa" por que se conociera cuál era el veredicto "y, sobre todo, que se supiera en el 20N", en el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, lo que supone, a su juicio, algo "bastante escabroso".

En su opinión, conviene recordar cuál es el origen de este proceso judicial, la difusión de una nota de prensa "para parar un bulo que pone en marcha" Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para intentar desviar la atención sobre los verdaderos hechos", que son los que "tienen que preocupar", y es "el fraude fiscal" de Alberto González Amador, pareja de la líder del PP madrileño.

Por ello, ha explicado que "aquí lo grave no es la filtración", que por otra parte, según ha recordado, los periodistas que han testificado ante el Tribunal Supremo han descartado que fuera el autor el ahora ha ex fiscal general. "Lo grave es que el novio de la señora Ayuso, tal como él ha confesado, defraudó y, por tanto, cometió un delito. Eso es lo verdaderamente importante. El resto son fuegos de artificio para intentar desviar la atención al respecto", ha apuntado.

EL FISCAL GENERAL Y CASADO, LAS "VÍCTIMAS"

Eneko Andueza ha dicho que le queda "una sensación bastante amarga" porque "parece que en este país, en algunos momentos, se penaliza a quien persigue el delito y se premia al que lo comete". "Que se lo pregunten a Pablo Casado (expresidente del PP) o que se lo pregunten ahora mismo al Fiscal General del Estado, que han sido víctimas de todo eso. Ellos que han denunciado y que han perseguido un delito, se han terminado convirtiendo en las víctimas", ha destacado.

El líder de los socialistas vascos ha censurado que "algunos, en estos momentos, estén planteando todo esto como una victoria", porque "es una manera de intentar salir de rositas, sin importarles lo más absoluto el daño que se hace a las instituciones democráticas".

Por último, ha expresado su respeto al llamamiento a la movilización social contra el fallo judicial realizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Creo que cada cual es libre de hacer el llamamiento que quiera", ha indicado, para recordar que es la responsable de su organización política, Sumar.