Vox decidirá si apoya a Pérez Llorca en Valencia una vez oiga su discurso de investidura

Madrid, 24 nov (EFE).- Vox decidirá si apoya al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, una vez escuche su discurso en el debate de investidura de este jueves en Les Corts.
Así lo ha recalcado este lunes en una rueda de prensa el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien ha advertido de que no habrá un acuerdo previo por escrito con el PP para investir al sustituto de Carlos Mazón.
"Nos han engañado tantas veces con los acuerdos por escrito que realmente no hace ninguna falta un acuerdo por escrito", ha dicho el portavoz, que ha insistido en que esperarán a escuchar el discurso de Pérez Llorca para ver "exactamente" su posición y sus compromisos políticos "no con Vox, sino con los valencianos".
En este sentido, ha avisado de que van a estar "muy atentos", porque han aprendido "a base de bofetadas" que pactar por escrito algo con el PP "no sirve para absolutamente nada", aunque ha confiado en que "todo vaya bien".
"Si lo vemos nítido, lo vemos cristalino que va a hacer lo mejor para los valencianos, ahí estaremos. Si vemos que lo que va a hacer es pastelear y adoptar posiciones bipartidistas, pues no estaremos", ha subrayado. EFE
