Espana agencias

Urtasun urge al PSOE a "desbloquear" la prórroga de 300.000 contratos de alquiler que reclama Sumar

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha urgido al PSOE a aceptar la propuesta de Sumar de aprobar un decreto de medidas sobre vivienda que permita, por ejemplo, prorrogar durante tres años 300.000 contratos de alquiler que vencen durante este año, con posibilidad de prorrogar dos años más en zonas tensionadas de mercado.

Además, ha advertido a los socialistas que la vivienda es un asunto en el que el Gobierno se juega las opciones de reeditar, dado que hay que continuar la senda de mejora de las condiciones de vida más que polarizar con la extrema derecha.

"Esta prórroga es una medida de protección real, inmediata, que da estabilidad a las familias y evita una subida generalizada de los alquileres. Es una herramienta imprescindible en un contexto de emergencia habitacional, donde demasiadas familias están viviendo con miedo a no poder renovar su contrato", ha razonado durante su intervención este lunes en el marco de los 'Desayunos informativos de Europa Press'.

Urtasun, también portavoz de Sumar, ha destacado que su socio de coalición conoce su postura y ha alertado que miles de inquilinos no van a poder soportar "subidas abusivas" de su renta de alquiler. "Hay que hacer esa prórroga y estamos esperando que el PSOE nos diga cuando desbloquear (esta medida), ha ahondado.

También ha subrayado que las propuestas del socio minoritario del Gobierno son "claras" y que es notorio que tienen una "discusión" con el PSOE en materia de vivienda, dado que el problema de la crisis de vivienda no se arregla solo con la voluntad de construir más parque público.

LO QUE VALE A CORTO PLAZO ES LA INTERVENCIÓN DEL MERCADO

De esta forma, ha argumentado que "a corto plazo" no llega con levantar nuevos pisos de protección y se necesita "medidas fuertes" de intervención de mercado, lo que entraña no solo esta renovación de contratos sino evitar la "compra especulativa" de vivienda, frenando la actividad de los "fondos buitre".

Asimismo, el ministro ha censurado la actitud de la comunidades autónomas gobernadas por el PP, que "se niegan a aplicar los topes de precios previstos por la Ley de Vivienda, generando tensión, incertidumbre y subidas abusivas".

También ha pedido apoyo para aprobar la iniciativa que impulsa Sumar en el Congreso para la prohibir la compraventa de vivienda por parte de fondos de inversión o grandes viviendas especulativas, o el avance que espera para la limitación de los pisos turísticos, que es uno de los "grandes agujeros" que enfrentan en vivienda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López (PSOE) critica a los jueces que "atienden la llamada de Aznar" y que "niegan la legitimidad" del Gobierno

Óscar López (PSOE) critica a

Arranca el juicio contra la familia Pujol por su enriquecimiento presuntamente ilícito

Arranca el juicio contra la

Urtasun ve "ignominiosa" la condena a García Ortiz y acusa a la "judicatura reaccionaria" de maniobrar en política

Urtasun ve "ignominiosa" la condena

La acusada del incendio mortal de Ibiza niega que se acercara al domicilio de su suegro y le prendiera fuego

La acusada del incendio mortal

La exmujer de un condenado por abusos comparecerá ante la Justicia española tras haber huido con su hijo a otro país

La exmujer de un condenado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general renuncia tras

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 24 de noviembre

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”