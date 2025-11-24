Espana agencias

Sánchez pide reforzar el papel de África en el Consejo de Seguridad de la ONU y reformar el sistema global de salud

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de reforzar el papel del continente africano en el sistema multilateral durante su intervención en la cumbre Unión Africana - Unión Europea de Luanda (Angola) y en concreto se ha mostrado a favor de que los países africanos jueguen un papel más destacado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante los líderes de los países europeos y africanos, Sánchez ha señalado que se debe reforzar la legitimidad del sistema multilateral y de Naciones Unidas como actor fundamental para la gobernanza global, así como reforzar el papel que juega el continente africano, según trasladan fuentes gubernamentales.

En este momento, tres países africanos forman parte de este órgano, Argelia, Sierra Leona y Somalia, como miembros no permanentes. Por el contrario ha celebrado que la Unión Africana se haya consolidado como miembro de pleno derecho del G20.

En la misma línea, ha advertido de que la reforma del sistema de salud global es urgente porque implicará salvar millones de vidas y permitirá que los países en desarrollo pasen de ser receptores pasivos de decisiones ajenas a ocupar el lugar que les corresponde. Espera por tanto que se pueda hacer realidad la propuesta de España junto a varios países africanos.

Finalmente, Sánchez ha pedido reforzar la alianza entre la Unión Europea y la Unión Africana y tomarlo como una prioridad, en línea de la Estrategia España África 2025-2028 que presentó hace un año.

En ese sentido ha defendido la importancia de iniciativas como África Avanza, que impulsa la inversión productiva y la creación de empleo en África Occidental, y Global Gateway que contribuye en proyectos con participación española como el Corredor de Lobito, en Angola o el cable submarino Medusa.

BILATERALES CON SUDÁFRICA Y EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

En los márgenes de la cumbre, Sánchez ha mantenido encuentros bilaterales con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a quien ha felicitado por la organización de la cumbre del G20 de este fin de semana en Johannesburgo. "Avanzamos para consolidar una alianza fuerte y capaz de afrontar los grandes retos globales: desigualdad, conflictos y sostenibilidad climática", ha señalado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

También se ha reunido con el presidente del Banco Africano de del Desarrollo (BafD), Sidi Ould Tah, y le ha manifestado su intención de incrementar los vínculos con esta institución.

Sánchez le ha felicitado por su reciente nombramiento y durante la reunión ambos han abordado la necesidad de movilizar más capital público y privado para el desarrollo del continente, en la línea marcada por el "compromiso de Sevilla" que salió de la cumbre de la ONU para la financiación de la ayuda al desarrollo del pasado mes de junio en la ciudad española.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El exvocal del CGPJ Emilio Olabarria dice que la dimisión del fiscal general es fruto de "una sentencia irregular"

El exvocal del CGPJ Emilio

Interior defiende la vigilancia en fronteras: Inteligencia Artificial que detecta drogas y drones con capacidad autónoma

Interior defiende la vigilancia en

JJpD cree "enormemente responsable" que García Ortiz haya dimitido para que la Fiscalía General no se siga resintiendo

JJpD cree "enormemente responsable" que

Vox propondrá mañana en el Congreso extender los descuentos de viajes a las islas a supuestos de divorcio o separación

Vox propondrá mañana en el

Armengol recibe en Estocolmo la Orden de la Princesa Olga por "su defensa de la dignidad humana" en Ucrania

Armengol recibe en Estocolmo la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las empresas españolas, en racha: su facturación se dispara un 6,5% en septiembre y suma cinco meses al alza

Precio de la luz 25 de noviembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima estará en 0 euros

España se engancha a lo usado: el 70% de ciudadanos compra productos de segunda mano y el 40% piensa regalar uno esta Navidad

La Seguridad Social modifica el complemento por hijo: hombres y mujeres deberán cumplir los mismos requisitos

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1