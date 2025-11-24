Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Luanda, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desmentido de forma tajante este lunes que se reuniera junto a Santos Cerdán en el País Vasco con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura.

"Eso es mentira", ha asegurado en Luanda al ser preguntado a su llegada a la cumbre euroafricana de Angola por la información de 'El Español' en la que se da cuenta de esa reunión.

Una información que añade que el ex asesor del ministro de Transportes Koldo García fue quien les trasladó desde el aeropuerto de Bilbao al lugar en el que tuvo lugar esa reunión.

Ante la pregunta sobre esa información, el jefe del Ejecutivo no ha hecho más comentarios que esas tres palabras para asegurar que no es cierta. EFE