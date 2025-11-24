Espana agencias

Sánchez expresa su consideración a García Ortiz tras su renuncia y avanza que su sustituto se conocerá "en breve"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado a Álvaro Ortiz, que este mismo lunes ha dimitido como fiscal general del Estado, una decisión que considera le define como servidor público, y además ha señalado que su sustituto se conocerá "en un breve espacio de tiempo".

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre Unión Africana - Unión Europea, Sánchez ha dicho que conoció "por los medios" la carta de renuncia de García Ortiz, que la semana pasada fue condenado por el Tribunal Supremo (TS) por revelación de secretos.

"Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo", ha indicado aplaudiendo la labor de García Ortiz. "Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que ya se ha puesto en marcha el proceso para nombrar un nuevo fiscal general del Estado, incidiendo en que su nombre se conocerá pronto. "Ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo", ha indicado.

