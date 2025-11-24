Rechazados los presupuestos de Cantabria tras sumar sus votos el PRC, PSOE y Vox

Santander, 24 nov (EFE).- El Parlamento de Cantabria devolverá el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 al Gobierno regional del PP tras unir sus votos los diputados de los tres grupos en la oposición (PRC, PSOE y Vox), que este lunes defendían sus tres enmiendas a la totalidad a esas cuentas.

Con esta decisión, el proyecto presupuestario, por valor de más de 3.900 millones, no sale adelante.

Entre los argumentos de la oposición para este rechazo figura que no son los presupuestos que necesita Cantabria, que están "inflados", que suponen una privatización de los servicios públicos o que perpetúa compromisos de cuentas anteriores que no se han cumplido.

Esta devolución del proyecto presupuestario al Gobierno es histórica. Ni en los tiempos del bipartito PRC-PSOE, ni en el Gobierno del PP en solitario de Ignacio Diego, ni en la coalición del PP con los regionalistas prosperó ninguna enmienda a la totalidad. EFE

