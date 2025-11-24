Espana agencias

Podemos ve una "vergüenza" los fastos de los 50 años de Monarquía: "Es corrupta, antidemocrática y designada por Franco"

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este lunes los actos de conmemoración por los 50 años de la llegada de la Monarquía parlamentaria a España en la figura de Juan Carlos I como "una auténtica y absoluta vergüenza", al considerar que el país "tiene una monarquía corrupta, antidemocrática y designada por un dictador".

"Si hoy Felipe VI es rey es porque en su día el sanguinario dictador Francisco Franco hizo rey al corrupto Juan Carlos I y la sucesión dinástica ha hecho que hoy Felipe VI sea rey", ha señalado en una rueda de prensa.

Fernández ha subrayado que la monarquía "realmente no fue votada por los españoles", insistiendo en que "vino en un pack". "Viene impuesta por un dictador, con lo cual los fastos y las celebraciones acaecidas la semana pasada son una auténtica vergüenza", ha reiterado, tras lo que ha reafirmado que Podemos seguirá trabajando para que España "llegue por fin una república, que al jefe o la jefa del Estado le puedan votar los ciudadanos".

En su intervención, el dirigente de la formación morada ha lamentado además que el PSOE "sea el pilar fundamental que sostiene el régimen del 78 y el pilar fundamental que sigue manteniendo a la monarquía". Ha recordado que Podemos ha solicitado más de 15 veces la apertura de una comisión de investigación sobre las supuestas corruptelas del rey emérito en el Congreso, y que los socialistas "sistemáticamente" con el PP la han bloqueado.

