Maíllo (IU) defiende "agotar la legislatura" para "seguir cumpliendo" los compromisos del pacto de Gobierno

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido este lunes la importancia de "agotar la legislatura" para "seguir cumpliendo" los compromisos de investidura firmados en el pacto de Gobierno.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en Vigo, donde se ha reunido con representantes de su organización y de distintos colectivos, como SOS Sanidade Pública.

Allí, se ha mostrado convencido de que las elecciones generales serán en 2027, "salvo insostenibilidad manifiesta", reivindicando que el ciclo económico actual permite "seguir cumpliendo" los objetivos marcados y desarrollar políticas en materias como la vivienda.

Él ha puesto el foco en "batallas previas" como las elecciones en Extremadura, en Castilla y León o en Andalucía, que espera que sirvan para "reconstruir" el proyecto de la izquierda progresista "que no está vencido".

Maíllo ha hablado de distintos temas en su intervención ante la prensa, poniendo el foco en la importancia de las elecciones municipales a la hora de ofrecer alternativas frente a otras opciones como el BNG que han ganado terreno en los gobiernos locales. Así, ha puesto en valor la necesidad de remunicipalizar servicios privatizados.

