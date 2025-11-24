La fiscal del incendio mortal de Ibiza mantiene para la acusada la petición de prisión permanente revisable

La fiscal del caso del incendio mortal de ses Païsses (Ibiza) ha mantenido este lunes la petición para la acusada de prisión permanente revisable argumentando que todos los indicios apuntan a la culpabilidad de la mujer.

En su informe final durante el juicio que encara su recta final en la Audiencia Provincial ha pedido al jurado un veredicto de culpabilidad insistiendo enlenzando hasta una veintena de indicios que, a su parecer, sitúan a la mujer como autora de un delito de incendio y asesinato.

El Ministerio Público se ha detenido especialmente en la multitud de grabaciones de las cámaras de seguridad que sitúan a la mujer en el recorrido desde su casa hasta el lugar de los hechos en la madrugada del 3 de agosto de 2023, así como la declaración de la propia acusada, "que ha intentado preparar una coartada".

"Tenemos muchos indicios y una explicación inverosímil, así que entendemos que la conclusión lógica es la culpabilidad", ha indicado.

Para la fiscal, está "clarísimo", que la acusada prendió fuego a un sofá y a unos cojines con "ánimo de matar" y consciente de la incapacidad de la víctima para defenderse.

En términos similares se ha pronunciado el abogado de la acusación particular, para quien la mujer cometió el delito "sin ningún género de dudas".

El letrado ha justificado sus conclusiones, en todo el "acervo probatorio que se ha practicado durante el juicio" y ha añadido que, a su parecer, la "guinda" es el silencio de la acusada, roto en la declaración de este lunes "inconsistentes, inverosímil y poco o nada creíble".

Dirigiéndose al jurado, les ha pedido que tomen una decisión respecto a la inocencia o culpabilidad de la acusada pensando en la víctima. "Hay una persona que no puede venir aquí a pedir justicia. Hagan justicia por ella y por su familia", ha concluido.

DOLIDO CON LA FISCAL

El abogado de la acusada, en su informe final, se ha mostrado dolido por la intervención de la fiscal y ha cargado contra investigación de la Guardia Civil, que ha considerado como incorrecta y encaminada a incriminar a la mujer.

"Las pruebas son las que acreditan o no la culpabilidad", ha subrayado, apelando al principio 'in dubio pro reo0', según el cual en casa de duda no puede existir condena. El letrado ha reiterado que es la acusación la que tiene que aportar las pruebas y que su perito de parte "ha hecho más que la Guardia Civil".

El abogado, que su informe inicial se refirió al caso Wanninkhof, ha apuntado esta vez al caso de la chabola de es Carnatge, que acabó con el acusado absuelto, en lo que ha considerado como un caso "idéntico" en el que las cámaras de seguridad también situaban al acusado en el lugar de los hechos. "Las cámaras no la sitúan en las inmediaciones de la casa", ha apuntado.

Según el letrado, todo lo que favorecía a la acusada era "irrelevante" para los investigadores y ha criticado también una, a su juicio, selección interesada de las cámaras de seguridad. Tampoco se ha podido aclarar cómo la mujer habría accedido a la vivienda o al garaje.

La defensa de la acusada ha reiterado, como hizo al inicio, en que todo el procedimiento nació de las sospechas de una de las hijas de la víctima, que no aceptada la relación a la sospechosa con el hijo del anciano. "Las acusaciones han omitido la verdad para que ustedes no puedan tomar una decisión acertada", ha indicado dirigiéndose a los miembros del jurado.

El letrado ha insistido en la "investigación sesgada" y al hecho de que no haya informes previos sobre las enfermedades ni de la víctima mortal ni de su mujer.

"Devuelvan la inocencia y la libertad a una persona que no merece estar en la cárcel. Espero que la declaren no culpable", ha concluido el abogado.

Tras la lectura de los informes finales de las partes, el jurado recibirá este martes el objeto del veredicto y quedará incomunicado. Las partes han sido citadas por la magistrada a las 10.00 horas, para recibir el objeto del veredicto y estudiarlo. A las 10.30 horas se celebrará una vista en la que las partes podrán proponer modificaciones tras la cual el jurado recibirá el objeto del veredicto y quedará incomunicado para deliberar.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.