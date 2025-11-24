Espana agencias

La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a Camarero y al presidente de la Diputación de Valencia

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que segó la vida de 237 personas, 229 de ellas sólo en la provincia de Valencia, recibe este lunes a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La comisión arrancó sus comparecencias hace dos semanas con los representantes de las asociaciones de víctimas de la catástrofe y prosiguió el pasado lunes con el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aunque la siguiente en la lista de comparecientes aprobada por este órgano era la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, responsable de esta materia durante la catástrofe, fuentes parlamentarias ha explicado a Europa Press que, de momento, no prevén su citación puesto que, al estar imputada en el juzgado de Catarroja que investiga el caso, podría acogerse a su derecho a no declarar ante los comisionados.

CAMARERO, RESPONSABLE DE TELEASISTENCIA

En este contexto, la Mesa de la comisión, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha optado por proseguir las comparecencias con la 'número dos' del Gobierno de Mazón, que también es portavoz del Consell y responsable de Servicios Sociales.

Camarero, que tuvo escaño en el Congreso entre los años 2000 y 2014 y también fue senadora, está convocada a las 10.30. La vicepresidenta valenciana tiene pendiente comparecer como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que centra su investigación en la presunta negligencia de la Generalitat.

La 'número dos' del Gobierno de Mazón se conectó telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre entre las 17.02 y las 17.40. A esa hora se desconectó para asistir a una entrega de premios de la patronal autonómica, pero su consellería seguía representada por el secretario autonómico.

De su departamento depende el servicio de teleasistencia, 37 de cuyos usuarios fallecieron en la dana sin que nadie les avisara del peligro de la riada. Camarero siempre ha defendido que ese no es un servicio de emergencias y que no podían ofrecer una información que era desconocida para los servicios sociales.

MOMPÓ CAMBIÓ SU VERSIÓN SOBRE EL PAPEL DE PRADAS

Tras la comparecencia de Camarero, a las 15.30 horas está prevista la comparecencia de Vicente Mompó, cuyo nombre fue propuesto por las organizaciones provinciales del PP para relevar a Mazón días antes de su dimisión, mientras que la dirección nacional prefería a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Mompó estuvo presencialmente en el Cecopi el 29 de octubre pese a no ser miembro de este órgano. El también presidente del PP de Valencia ha reconocido que a día de hoy nadie diría que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas y ha dado distintas versiones sobre el papel de la Salomé Pradas en la gestión de la riada.

En su declaración como testigo ante la jueza el pasado mes de julio explicó que no tenía la sensación de que Pradas dirigiera la reunión del Cecopi, pero meses después, en un documental de 'TVE' sí la señaló como la persona que dirigió la emergencia dejando claro que no lo hacía Mazón.

Tras los interrogatorios a Camarero y Mompó, la comisión volverá a reunirse el 1 de diciembre para escuchar a José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete de Mazón, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

