La Audiencia Nacional decide que Pujol sea juzgado por presunta corrupción y le permite seguirlo desde casa

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha decidido que el expresidente de la Generalitat y cabeza del 'clan', Jordi Pujol, sea juzgado y le ha permitido seguir las sesiones desde casa.

"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia", ha indicado el magistrado presidente José Ricardo de Prada en el arranque de la vista oral.

Con todo, el magistrado ha señalado que si se produce "cualquier modificación de su estado de salud", el tribunal decidirá si "está en condiciones de hacerlo".

El juicio ha comenzado con una comparecencia previa por videoconferencia de Pujol y a puerta cerrada para que explique su estado de salud, después de estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.

El 'expresident', que tiene 95 años, ha comparecido desde su casa en Barcelona por videoconferencia y que no se ha podido ver porque se ha realizado a puerta cerrada, después de estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.

También han testificado los médicos que realizaron un informe forense sobre su salud a petición de su defensa y cuyo diagnóstico establecía que Pujol "no está en condiciones" de continuar con el proceso judicial.

Según la pericial, a sus 95 años el exmandatario presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

Así lo ha reiterado este lunes el médico personal del expresidente de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, para quien Pujol "no está en condiciones" de participar en el juicio contra él y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.

Padrós ha asegurado, en una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press, que Pujol está "blandito" tras estar cinco días ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

Además, ha explicado que está haciendo la convalecencia en su domicilio, que ha manifestado su deseo de declarar y que su estado anímico está "tocado" y que se siente, en sus palabras, responsable de este proceso judicial por ser el padre de la familia.

Presidido por De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, este tribunal juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el 'expresident' 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación, recogido por Europa Press.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

EuropaPress

