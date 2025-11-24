Espana agencias

IU apela a la unidad para aprovechar el "empuje" electoral contra Moreno: Andalucía "no aguanta otro mandato del PP"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha invitado a los dirigentes de partidos progresistas de Andalucía ha presentar una candidatura unitaria en las próximas elecciones autonómicas, con la intención de que el pueblo andaluz salga de la resignación de continuar otra legislatura más con el Gobierno del presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

En una entrevista en 'Las Mañanas' de 'RNE', recogida por Europa Press, el también candidato de 'Por Andalucía' ha incitado a los demás partidos de izquierda a priorizar la unidad en unas elecciones andaluzas en las que también está en juego la "primacía" del bloque progresista a nivel nacional.

"Andalucía no puede estar resignada a otro mandato de la derecha o de la alianza de la derecha y Vox. Creo que hay que concentrar los esfuerzos en establecer alianzas", ha defendido, señalando que "las políticas de recorte" de la Junta de Andalucía deben ser la "prioridad" para establecer la unidad de los partidos de izquierda.

En su opinión, el "reto" es aprovechar "la respuesta electoral" que va a tener la falta de financiación de la educación, los retrasos en los cribados del cáncer de mama, y en general "un deterioro de servicios públicos" que se perciben "en la cotidianidad de la sociedad andaluza". "Por lo menos vamos a empujar para que la tengan", ha añadido.

"El reto es, con una sociedad que necesita salir de la resignación, evitar esa supuesta alfombra roja sobre la que se iba a pasear triunfante Moreno Bonilla y que ahora no va a existir, y construir una esperanza. Andalucía tiene solución, su sistema de salud tiene solución", ha indicado.

Maíllo también ha insistido en la urgencia de establecer un gobierno progresista en la Junta de Andalucía argumentando que "hay recortes de derechos" en sanidad o en educación "que no van a aguantar un tercer mandato del PP".

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de derribar a un Gobierno del PP que está "destrozando el sistema" sanitario, el cual vive un momento de descompensación, al tener una "falta de financiación de la Escuela Pública en favor de la privada". "Un paciente, no tiene carné de partido, es un paciente por encima de todo", ha concluido.

