Iberdrola lanza una opa por el 16,2% de filial brasileña Neonergia para controlar el 100%

(Actualiza la ec1274 con más información)

Madrid/Río de Janeiro, 24 nov (EFECOM).- Iberdrola ha presentado una oferta pública de adquisición de acciones (opa) por el 16,2 % del capital de su filial brasileña, Neonergia para hacerse con el 100 % de esta compañía, de la que ya controla el 83,8 %.

Según ha anunciado la empresa eléctrica en una nota de prensa, Iberdrola ofrece 32,5 reales brasileños (5,22 euros) por acción actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC.

Así, la eléctrica ofrece el mismo precio que el pagado en la reciente adquisición, el pasado 31 de octubre, de la participación del 30,29 % de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en Neonergia.

De esta forma, según la empresa, se espera un desembolso total, antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio, de unos 1.030 millones de euros (unos 6.400 millones de reales brasileños).

La operación, según Iberdrola, permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado.

El anuncio se produce menos de un mes después de que Iberdrola adquiriera la participación del 30,29 % que tenía en Neoenergia el fondo de pensiones Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), lo que le permitió quedarse con el 83,8 % del capital social de la eléctrica.

Esta operación tiene por objeto la salida de la compañía del listado del Nuevo Mercado en la Bolsa de São Paulo.

Iberdrola ha explicado que con esta operación reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90 % del negocio de Neonergia.

La filial brasileña suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes.

Es también un importante generador, con una capacidad instalada para producir 3,9 gigavatios (GW), a partir de cuatro hidroeléctricas, 44 parques eólicos y dos parques solares. EFECOM