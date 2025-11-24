Espana agencias

Feijóo pide que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ

Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el nuevo fiscal general del Estado que sustituya a Álvaro García Ortiz sea un jurista "de reconocido prestigio" y que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un acto celebrado en la sede del PP con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Feijóo ha pedido que el nuevo fiscal cuente con un "informe preceptivo y favorable" del CGPJ sobre la idoneidad del candidato para el puesto.

García Ortiz ha presentado este lunes su renuncia tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según Feijóo, el Gobierno debería preocuparse ahora de que el nuevo fiscal general sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, dos compromisos que el PP ha asumido si un día llega al Gobierno, ha recordado.

"¿No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista?", se ha preguntado el líder del PP en un discurso en el que ha afirmado que el Gobierno no tiene tiempo para ocuparse de las mujeres porque está muy ocupado "celebrando" las excarcelaciones de unos y "preparando" las encarcelaciones de otros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

Infobae

Una de cada cuatro chicas admite que su pareja le dice con quien puede o no hablar

Infobae

La familia Franco asumirá coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

Infobae

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Infobae

Gabriel Calderón llega al Lliure con una comedia donde los robots sustituyen a los actores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”