El PSE insta al PNV a "pensar cuál es la alternativa" al Gobierno de Sánchez antes de plantear elecciones

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres, ha instado al presidente del PNV, Aitor Esteban, a "pensar cuál es la alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez y tener en cuenta las consecuencias de "precipitarse" en la convocatoria de elecciones.

En este sentido, ha advertido de que "no hay otra alternativa" que "el bloque" de PP y Vox y ha pedido "un ejercicio de responsabilidad" al resto de partidos que apoyaron la investidura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Torres ha señalado que el hecho de que finalmente se agote o no la legislatura está "en la cabeza solamente de a quien le toca decidir pulsar el botón", que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En todo caso, ha advertido de que todas las fuerzas políticas tienen que ser conscientes de que, "si no gobierna este bloque que está gobernando ahora, va a gobernar el bloque del Partido Popular y la ultraderecha de Vox". "Esa es la alternativa, no hay otra alternativa", ha insistido. Por ello, ha apelado a hacer "un ejercicio de responsabilidad" que corresponde no solo al PSOE, sino también "al reto de partidos".

A su entender, "los años de política de Pedro Sánchez en colaboración con todos estos partidos que apoyan a este bloque de investidura han sido bueno para España" porque el país "va muy bien económicamente, en cifras de desempleo, de crecimiento", y se han aprobado "leyes muy progresistas demandadas por gran parte de la población de la sociedad española".

En la misma línea, se ha referido a las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista a ElDiario este fin de semana, en la que afirmaba que, "si fuera Sánchez, iría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones".

El consejero socialista ha dicho respetar la opinión de Aitor Esteban, que "desde fuera puede ver que la situación cada vez es más complicada porque él también es el representante de un partido que apoya este bloque de investidura", pero ha insistido en que "es muy importante que piense cuál es la alternativa".

"La única alternativa es que gobierne el PP y la ultraderecha de Vox y si eso es lo que quiere Aitor Esteban... Yo creo que esas reflexiones hay que tener mucho cuidado en decirlas", ha considerado.

TIEMPOS DE ELECCIONES

De este modo, ha advertido del riesgo de precipitación "en unas elecciones cuando no son los tiempos de elecciones" porque hay "una debilidad de apoyos parlamentarios, situaciones que influyen en el entorno del presidente del Gobierno, en el entorno del Partido Socialista".

Por otro lado, ha señalado que "sorprende" que EH Bildu "haga una manifestación" este fin de semana en Bilbao "y acuse al PNV y al PSE de no ser leales en el tema de la lucha antifascista". "Porque si hay alguien en ese país que hemos luchado contra todos los tipos de fascismo, no solamente con uno sino también contra otros, ha sido el PSOE y también el Partido Nacionalista de Vasco", ha defendido.