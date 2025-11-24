Espana agencias

El ministro Torres asegura estar "contento" tras conocer el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes estar "contento" tras conocer el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias, porque ha "sufrido durante un año y medio una campaña absolutamente injusta de persecución" personal y política que, admitió, ha afectado a su "entorno familiar".

De esta forma, respondía Torres tras ser cuestionado en rueda de prensa por cómo afronta esta semana en la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El ministro incidió en que ha denunciado a Aldama "dos veces", ha tenido que "desmontar" con pruebas situaciones "falsas" que ha dicho de su persona, y ha comparecido tras conocerse el informe de la UCO.

A este respecto se alegró de que todos los canarios y españoles "sepan ya que, en el caso de Víctor Torres, no había ni corrupción, ni había degradación, que no había ni prostitutas, ni había mordidas, ni había comisiones, ni había absolutamente nada. Y, por tanto, que el PP haga lo que quiera", en relación a la posibilidad de que se habra otra comisión de investigación.

Mientras, añadió, él va a "seguir trabajando para que mejore la dependencia" de España y para "denunciar cuando no mejora en comunidades como la de Canarias, donde el PP gobierna", señalando que los datos del último año recogen que "2.000 personas han fallecido esperando en el limbo de la dependencia".

Asimismo criticó que en una comunidad como Canarias, donde hay 18 millones de turistas, "no puede haber un índice de pobreza" como el actual, "donde los ricos son siete veces más ricos que el resto de los españoles y, por tanto, hay una brecha social" que pone al archipiélago "a la cola de las comunidades autónomas", reprochando al actual Ejecutivo canario que "no" lo corrija.

Finalmente quiso enviar un "mensaje directo" al PP por la Vivienda Vacacional (VV), ya que consideró que ha tenido un "efecto llamada que ha sacado del mercado residencial cerca de 40.000 viviendas", lo que ha conllevado a un "aumento de los alquileres, a una imposibilidad de adquirir una vivienda residencial".

En relación con esto último, reprochó al PP que "no" hayan aceptado las enmiendas del PSOE canario cuando, apuntilló, en Canarias el 75% de quienes tienen viviendas vacacionales son "propietarios que tienen más de cuatro", defendiendo que las familias que tienen una VV "es un porcentaje mínimo", sin embargo la Consejería canaria de Turismo (del PP) "no" acepta poner un límite.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

Infobae

Una de cada cuatro chicas admite que su pareja le dice con quien puede o no hablar

Infobae

La familia Franco asumirá coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

Infobae

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Infobae

Gabriel Calderón llega al Lliure con una comedia donde los robots sustituyen a los actores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”