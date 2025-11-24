Espana agencias

El médico de Pujol avisa que el expresidente "no está en condiciones" de participar en el juicio

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha insistido en que el expresidente "no está en condiciones" de participar en el juicio contra él y parte de su familia que arranca este lunes en la Audiencia Nacional por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.

En una entrevista de este lunes en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press ha asegurado que Pujol está "blandito" tras estar 5 días ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, que este está haciendo la convalecencia en su domicilio y que este domingo le ha manifestado su deseo de declarar.

Ha expresado que su estado anímico está "tocado" y que se siente, en sus palabras, responsable de este proceso judicial por ser el padre de la familia.

