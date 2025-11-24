Espana agencias

El Gobierno y Bildu niegan una reunión en 2018 para pactar la moción de censura

Guardar

// Actualiza la NA1130 con las declaraciones del PP //

Madrid/San Sebastián, 24 nov (EFE).- El Gobierno y Bildu han negado este lunes que Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi se reunieran en 2018 en un caserío en el País Vasco para pactar el apoyo de la formación abertzale a la moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy.

"Esa reunión es falsa, no se produjo", ha manifestado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entrevistado en Antena 3 al ser preguntado por la información publicada por 'El Español', donde Koldo García, que trabajó como chófer en el PSOE y después fue asesor del ministro José Luis Ábalos, asegura que llevó en coche a Sánchez y a Cerdán al caserío.

"Absolutamente falso, rotundamente falso, una invención", ha afirmado Otegi en ETB2, donde ha asegurado que nunca ha hablado con Pedro Sánchez.

En aquel momento, Sánchez era el líder de la oposición y Santos Cerdán el secretario de Organización del PSOE.

Óscar López ha considerado que la noticia "es una más" del "ciclo de bulos"; "Un medio saca una información que no es cierta, el PP se hace eco de ella y, a partir de ahí, funciona: pedaleamos sobre eso", ha denunciado.

En opinión de Otegi, que sostiene que no tuvo ninguna participación directa en la negociación de la moción de censura, "el bloque reaccionario quiere alcanzar el gobierno con malas artes, mediante las mentiras y esta es una más".

"Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión", ha añadido tras emplazar a Koldo García, a quien tacha de "colaborador de la Guardia Civil", a decir "fecha, hora y caserío" de la supuesta reunión.

Pese al desmentido del Gobierno y del partido abertzale, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "ETA ha entregado la legislatura" a Sánchez, subrayando que "no hay nada más miserable que deberle el gobierno de la nación a Bildu".

"No es una reunión, seguramente sean muchas a lo largo del tiempo, a espaldas de los ciudadanos. Ya se corrobora y queda claro que ETA ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez", ha insistido Ayuso.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha hecho eco de este tema al afirmar que si el presidente solo tenía con Koldo una relación "anecdótica" y lo llevó en su coche a una reunión secreta con Otegi "para entregarle la llave del Estado", hay que imaginar la confianza con Cerdán, al que llama "extraordinario negociador", con José Luis Ábalos, "al que echa de menos. O con su fiscal general, condenado y al que sigue defendiendo".

En la misma línea, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que Sánchez "ya no controla" lo que está saliendo a la luz al afirmar que "estamos asistiendo en directo a las puñaladas entre miembros de la trama".

"La mafia funciona así. Al menos vamos conociendo cómo llegó al poder el de las "líneas rojas". Falta saber a cambio de qué". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

Infobae

Una de cada cuatro chicas admite que su pareja le dice con quien puede o no hablar

Infobae

La familia Franco asumirá coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

Infobae

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Infobae

Gabriel Calderón llega al Lliure con una comedia donde los robots sustituyen a los actores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”