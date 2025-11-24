El delegado del Gobierno en Madrid sugiere que el suegro de Sánchez no financió su candidatura a las primarias del PSOE

El actual delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid y expresidente de la asociación 'Bancal de Rosas', Francisco Martín, ha sugerido este lunes que el padre de Begoña Gómez no financió la candidatura del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las elecciones primarias del PSOE en 2017, en las que alcanzó la secretaría general del partido.

Martín ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, la entidad que se encargó de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2017.

A preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que le ha cuestionado si el suegro de Pedro Sánchez llegó a financiar la candidatura del jefe del Ejecutivo, Martín ha explicado que no puede entrar a detallar ese tipo de informaciones por confidencialidad, si bien ha asegurado que le "encantaría" poder hacerlo.

"Me encantaría poderles confirmar que todo lo que están buscando no ha existido", ha respondido.

Y al ser preguntado por Vox por la relación con Sánchez durante su período como presidente de Bancal de Rosas, el actual delegado del Gobierno en Madrid ha aclarado que el jefe del Ejecutivo siempre le ha pedido "lo mismo", que es "hacer las cosas bien".