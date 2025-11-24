Espana agencias

El delegado del Gobierno en Madrid sugiere que el suegro de Sánchez no financió su candidatura a las primarias del PSOE

Guardar

El actual delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid y expresidente de la asociación 'Bancal de Rosas', Francisco Martín, ha sugerido este lunes que el padre de Begoña Gómez no financió la candidatura del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las elecciones primarias del PSOE en 2017, en las que alcanzó la secretaría general del partido.

Martín ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, la entidad que se encargó de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2017.

A preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que le ha cuestionado si el suegro de Pedro Sánchez llegó a financiar la candidatura del jefe del Ejecutivo, Martín ha explicado que no puede entrar a detallar ese tipo de informaciones por confidencialidad, si bien ha asegurado que le "encantaría" poder hacerlo.

"Me encantaría poderles confirmar que todo lo que están buscando no ha existido", ha respondido.

Y al ser preguntado por Vox por la relación con Sánchez durante su período como presidente de Bancal de Rosas, el actual delegado del Gobierno en Madrid ha aclarado que el jefe del Ejecutivo siempre le ha pedido "lo mismo", que es "hacer las cosas bien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional decide que Pujol sea juzgado por presunta corrupción y le permite conectarse desde casa

La Audiencia Nacional decide que

La Audiencia Nacional decide que Pujol sea juzgado por presunta corrupción y le permite seguirlo desde casa

La Audiencia Nacional decide que

Díaz denuncia que parte de la judicatura se "cree impune" y lamenta que dimita un "hombre bueno" como García Ortiz

Díaz denuncia que parte de

Bernabé, sobre el testimonio de Camarero en el Congreso: "Una noticia mundial sería que alguien del PP diga una verdad"

Bernabé, sobre el testimonio de

La Audiencia de Ourense pide la extradición desde Cuba del prófugo condenado por violación a una alumna

La Audiencia de Ourense pide
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 10 fugitivos más buscados

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”