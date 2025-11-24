Condenada la empresa del huido Hamlyn por el fraude millonario de los hidrocarburos

Madrid, 24 nov (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa, la empresa del fugado Alejandro Hamlyn, y a 14 de sus directivos, entre ellos el ex director general Norberto Uzal y el expresidente del Zamora, Raúl Moro, por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo por el fraude millonario de los hidrocarburos.

En una sentencia de 450 paginas fechada el pasado 20 de noviembre a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo penal absuelve a otros ocho empleados de la sociedad controlada por Hamlyn -que no ha podido ser juzgado al encontrarse huido en Dubai-, que urdió una trama de fraude del IVA de hidrocarburos que provocó un perjuicio de 150 millones de euros.

El directivo cobró notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la exmilitante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO. EFE