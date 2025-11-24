'Bella', una dura historia de maltrato se convierte en animación para llegar a los jóvenes

Madrid, 24 nov (EFE).- La historia de violencia machista sufrida por Ana Bella Estévez ha inspirado la película de animación 'Bella', que con un estilo visual luminoso y colorido, dirigido sobre todo a los jóvenes, invita a detectar las "señales de alarma cuando una relación es tóxica o llega el maltrato", ha explicado a EFE la ahora activista.

En el filme se muestra cómo Bella se enamora a los 18 años de Ponce, un artista mayor que ella (en la ficción tiene 28 años, en la realidad tenía 42), celoso, violento y manipulador. Cuando se casan comienza una pesadilla que perdurará años hasta que ella se ve con fuerzas para huir con sus hijos. Más adelante logrará crear una fundación con el objetivo de ayudar a otras mujeres.

"Conocemos a Ana Bella (Sevilla, 1972) desde hace más de una década, y su definición de 'superviviente' y el enfoque de su relato han servido de inspiración", explican los directores de la película que se estrena este viernes, Manuel H. Martín ('30 años de oscuridad') y Amparo Martínez Barco, que han contado para las voces protagonistas con Michelle Jenner y Víctor Clavijo.

Frases reales como "lo nuestro es amor o muerte" en el entorno materialmente lujoso en el que vivían o momentos como el dibujo de Bella con un ojo morado que hace una de sus hijas pequeñas -"mamá, te caes todo el rato"- se compensan con un guion sencillo y un montaje directo para acercar al público más joven.

Así, hay referentes claros a la novela gráfica y al cómic, y también a la literatura y el cine fantástico. Quizá la más explícita es la que recuerda a los monstruosos seres creados por H. P. Lovecraft y que los directores desarrollan con un estilo visual muy diferente en una pesadilla recurrente que sufre la protagonista (es atacada por unos tentáculos que cada vez la asfixian más).

Otro de los detalles relevantes de la película, en este caso un calco de la realidad, es que el maltratador es un pintor, cuyo mundo ha ofrecido posibilidades narrativas y visuales: "En nuestra película, el arte de Ponce ha servido tanto para encandilar y hacer soñar a Bella al principio como para luego apresarla en un mundo viscoso y pesadillesco", explican los creadores.

Más allá del tema central de la relación abusiva, la película integra otros aspectos importantes como las señales de alarma en las relaciones tóxicas, la autoestima y lo importante que es contar con un entorno familiar y de amigos saludable. El filme acaba con testimonios reales de mujeres que han superado situaciones de violencia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste este lunes, víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a una proyección especial de esta película, que ha sido calificada para mayores de 12 años.

"Hago un llamamiento a los centros educativos para que nos pidan la película a través de la fundación, que los escolares puedan verla y después les daremos una formación", ha remarcado además Ana Bella, que subraya que todo el dinero que se recaude irá destinado a que mujeres víctimas recuperen sus vidas.EFE

