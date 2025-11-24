Ayuso dice que Sánchez se cree por encima del Supremo, "le dicta" y "le va a corregir"

Villaviciosa de Odón (Madrid), 24 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que Pedro Sánchez y su Gobierno creen estar "por encima del Supremo" de manera que "nada ni nadie les puede juzgar", hasta el punto de que "le dicta sentencias y le va a corregir". "Al Supremo le ha nacido otro supremo".

Así lo ha asegurado Ayuso en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde ha acudido para presentar el Plan de Viabilidad y Protección Civil ante Inclemencias Invernales 2025/26, al ser preguntada por la renuncia del fiscal general del Estado después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo.

Ayuso ha alertado de que el Gobierno de Sánchez ha decidido "que nada ni nadie les puede juzgar", que "van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución", y que "todo aquel que ose ser un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia será perseguido y acuchillado".

Y en su opinión, ese es "el grandísimo problema", que "nada ni nadie está por encima de ellos. Ellos son la ley, ellos son la justicia, ellos son el Gobierno", y "cuando los tres poderes recaen en la misma persona que alguien, por favor, diga qué le parece".

Porque aunque parece que estas "actitudes dictatoriales quedan lejos", hay "quienes las sufren aquí, y no son pocas personas".

Por eso ha pedido no confundir "tibieza con moderación" y que haya más voces que también denuncien ese autoritarismo de Sánchez y de su Ejecutivo.

"Quienes no sufren el acoso del aparato del Estado, como lo hacemos otros, quizás no se atreven a hablar, pero los que ya no tenemos por qué vivir desde la tibieza, desde la moderación, decimos las cosas alto y claro, antes de que sea tarde", ha afirmado.

Respecto a la renuncia de García Ortiz, ha señalado que "el máximo responsable de la ilegalidad de cualquier proceso judicial no podía estar un minuto más al frente de la Fiscalía General del Estado tras haber sido condenado", y sobre su sustituto se ha limitado a recordar el refrán 'alguien vendrá que bueno te hará', confiando en que en esta ocasión no se cumpla.

Y sobre las palabras del líder del PSOE-M, Óscar López, de que el caso contra el exfiscal "responde a una estrategia" de Ayuso y de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta ha ironizado diciendo que si ellos dos son capaces de organizar algo así, deberían ponerles al frente de la Unión Europea para acabar con el hambre en el mundo, los problemas con Rusia o el cambio climático. EFE

