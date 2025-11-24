Espana agencias

Ayuso dice que Sánchez se cree por encima del Supremo, "le dicta" y "le va a corregir"

Guardar

Villaviciosa de Odón (Madrid), 24 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que Pedro Sánchez y su Gobierno creen estar "por encima del Supremo" de manera que "nada ni nadie les puede juzgar", hasta el punto de que "le dicta sentencias y le va a corregir". "Al Supremo le ha nacido otro supremo".

Así lo ha asegurado Ayuso en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde ha acudido para presentar el Plan de Viabilidad y Protección Civil ante Inclemencias Invernales 2025/26, al ser preguntada por la renuncia del fiscal general del Estado después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo.

Ayuso ha alertado de que el Gobierno de Sánchez ha decidido "que nada ni nadie les puede juzgar", que "van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución", y que "todo aquel que ose ser un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia será perseguido y acuchillado".

Y en su opinión, ese es "el grandísimo problema", que "nada ni nadie está por encima de ellos. Ellos son la ley, ellos son la justicia, ellos son el Gobierno", y "cuando los tres poderes recaen en la misma persona que alguien, por favor, diga qué le parece".

Porque aunque parece que estas "actitudes dictatoriales quedan lejos", hay "quienes las sufren aquí, y no son pocas personas".

Por eso ha pedido no confundir "tibieza con moderación" y que haya más voces que también denuncien ese autoritarismo de Sánchez y de su Ejecutivo.

"Quienes no sufren el acoso del aparato del Estado, como lo hacemos otros, quizás no se atreven a hablar, pero los que ya no tenemos por qué vivir desde la tibieza, desde la moderación, decimos las cosas alto y claro, antes de que sea tarde", ha afirmado.

Respecto a la renuncia de García Ortiz, ha señalado que "el máximo responsable de la ilegalidad de cualquier proceso judicial no podía estar un minuto más al frente de la Fiscalía General del Estado tras haber sido condenado", y sobre su sustituto se ha limitado a recordar el refrán 'alguien vendrá que bueno te hará', confiando en que en esta ocasión no se cumpla.

Y sobre las palabras del líder del PSOE-M, Óscar López, de que el caso contra el exfiscal "responde a una estrategia" de Ayuso y de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta ha ironizado diciendo que si ellos dos son capaces de organizar algo así, deberían ponerles al frente de la Unión Europea para acabar con el hambre en el mundo, los problemas con Rusia o el cambio climático. EFE

1011496

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

Infobae

Una de cada cuatro chicas admite que su pareja le dice con quien puede o no hablar

Infobae

La familia Franco asumirá coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

Infobae

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Infobae

Gabriel Calderón llega al Lliure con una comedia donde los robots sustituyen a los actores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Hacienda impone 104.000 euros a

Hacienda impone 104.000 euros a un jubilado por intentar tributar como residente en Andorra teniendo a su mujer y viviendas en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”