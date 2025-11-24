Armengol recibe en Estocolmo la Orden de la Princesa Olga por "su defensa de la dignidad humana" en Ucrania

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recibido este lunes en Estocolmo la medalla de la Orden de la Princesa Olga de grado III, concedida por Ucrania en reconocimiento a aquellas mujeres que destacan en su labor en defensa de la dignidad humana, ha informado la Cámara Baja en una nota de prensa.

La medalla, decretada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha sido entregada por el presidente de la Rada (Parlamento) de ese país, Ruslán Stefanchuk, en la capital de Suecia, donde se están reuniendo los representantes los parlamentos europeos dentro la IV Cumbre Parlamentaria de la Plataforma Internacional de Crimea.

En un mensaje en redes sociales, Stefanchuk ha explicado que han concedido la Orden de la Princesa Olga a su homóloga española por su "importante contribución personal al desarrollo de la cooperación interparlamentaria y por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

Durante un encuentro con Armengol, han abordado su "enfoque común" en las iniciativas diplomáticas. "Kiev está dispuesta a dialogar, pero no a cualquier precio. La paz debe ser justa, fundamentada en el derecho internacional y garantizar que la agresión rusa no se repita jamás", ha afirmado el mandatario ucraniano, en alusión al plan de paz estadounidense, que implica ceder a Rusia una parte del territorio nacional.

UNIDAD PARLAMENTARIA ANTE "UN MOMENTO DECISIVO"

Los presidentes de ambas instituciones también han hablado de la reconstrucción del país eslavo tras la guerra y del potencial de las empresas españolas para contribuir a proyectos de recuperación, lo que a su juicio supondría "una inversión no sólo en la economía de Ucrania, sino en la seguridad a largo plazo de Europa".

"Coincidimos en que este es un momento decisivo que requiere la unidad de posturas entre nuestros parlamentos. También abordamos planes para una cooperación bilateral más profunda, incluyendo visitas parlamentarias recíprocas", ha destacado el presidente de la Rada.

Desde la invasión por parte de Rusia, España se ha posicionado al lado de Ucrania y el Congreso ha dado la palabra a Zelenski en varias ocasiones, por videoconferencia y en persona. En su visita de la pasada semana, Armengol recibió oficialmente a presidente ucraniano, que firmó en libro de visitas, posó para una foto de familia y luego fue agasajado con un león de bronce.