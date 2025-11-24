Antonio Maíllo apuesta por "agotar la legislatura" y está "convencido" de que así será

Vigo, 24 nov (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reafirmado su apuesta por "agotar la legislatura" y se ha mostrado "convencido" de que así será, por lo que ha asegurado que no cree que se vayan a adelantar las elecciones.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en el marco de su visita a Vigo este lunes, donde se ha reunido con delegadas del Servicio de Ayuda en el Hogar del ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra) y el representante de la plataforma en defensa de la sanidad pública 'SOS Sanidade', Xesús Araújo.

Raíllo ha apostado por "agotar la legislatura" y ha expresado su convencimiento de que "las elecciones van a ser en 2027 salvo que haya una situación de insostenibilidad manifiesta".

Ha advertido de que "el ciclo económico que hay permite desarrollar política y desplegar los compromisos de investidura", así como "seguir cumpliendo con el objetivo" que se plantearon al firmar el pacto de gobierno.

Para él, agotar la legislatura posibilitará "cumplir con políticas" que tienen que "servir de rendición de cuentas", como en el caso de la vivienda, un ámbito en el que ha demandado "una actuación firme y contundente" para la limitación de los precios del alquiler, además de la intervención del mercado.

"Nosotros apostamos por el agotamiento (de la legislatura) y estamos convencidos de que lo va a haber", ha insistido Maíllo.

Ha manifestado que "las batallas previas" de Extremadura, Castilla y León y Andalucía -a esta última concurrirá como candidato- van a "establecer un carril de reconstrucción de un proyecto de izquierda y progresista que no está ni mucho menos vencido".

Por eso, se ha mostrado contrario a "escuchar los cantos de sirena de quienes se sitúan en el campo de la resignación" pensando que el Partido Popular y Vox tienen que ganar las elecciones "porque hay un mandato divino al respecto".

"No hay mandato divino en política y nosotros no solo no nos resignamos sino que creo que se pueden dar muy buenas condiciones en 2027 para seguir ganando los espacios que permitan mantener el Gobierno de España", ha sostenido.

A nivel gallego, ha apostado por recuperar el terreno perdido por su partido desde la "reconstrucción" de una propuesta alternativa en las elecciones municipales y la ofensiva por la remunicipalización de servicios privatizados "como bandera fundamental", convencido de que "hay mimbres" para poder recuperar la fuerza de IU. EFE