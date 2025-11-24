Abascal dice que la "mafia" de Sánchez "está acabada" pero "es más peligrosa" al estar "acorralada" por la corrupción

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este lunes en que "la mafia" del Gobierno de Pedro Sánchez "está acabada", si bien ha advertido de que ahora es "más peligrosa" al estar "acorralada" por los casos de corrupción, al tiempo de que ha asegurado que va a ser capaz de "utilizar la violencia" para seguir en Moncloa porque Sánchez "llegó al poder de la mano del terrorismo de ETA".

Así se ha pronunciado Abascal en un mitin ante centenares de personas en el Hotel Hiberus de Zaragoza, donde ha criticado el reciente indulto a dos de 'Los seis de Zaragoza', "terroristas callejeros", o el apoyo de personas socialistas a las manifestaciones en Bilbao. "Si los españoles votaran hoy, la mafia se va, pero está dispuesta a todo, incluso a alterar el resultado electoral", ha avisado el líder de Vox.

Abascal ha continuado con la calificación de "mafia" al presidente del Gobierno, asegurando que Pedro Sánchez "ha traicionado todo y ha mentido a todos", para después alertar de que "quien pone y quita gobiernos en España es (Arnaldo) Otegi --coordinador general de EH Bildu--, es ETA y la gente que ha estado 40 años con el tiro en la nuca, la extorsión y las bombas".

Ha comentado que la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, "no se puede creer" la corrupción del Gobierno de España, enumerando los casos del hermano y la mujer de Sánchez, también la condena al fiscal general del Estado: "Claro que hay una mafia en España", ha dicho.

"El sectarismo les sale por los poros, quieren tener el poder a cualquier precio, sin respetar la separación de poderes y todo para seguir a un sujeto que se niega a devolver a los españoles la palabra, la voz y el voto, un tipo sin escrúpulos", ha asegurado, en referencia al líder socialista.

El presidente de Vox ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llama 'mafia' al PSOE de Pedro Sánchez, pero "luego llega a acuerdos con ellos y se reparten las instituciones", tras lo que ha prometido que Vox no asistirá a ningún acto "con la mafia" hasta "que les echemos". "Vamos a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez para que responda por sus crímenes", ha aseverado, aclarando que Vox no acudirá a los actos del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia de Género.

COMPROMISO DE AZCÓN

En clave regional, Abascal ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "un compromiso para que la comunidad pueda levantar cabeza más allá de la dictadura de la invasión migratoria" y del Pacto Verde.

"Queremos sentarnos y hablar de políticas concretas", ha asegurado Abascal, que ha protestado porque, según ha denunciado, los 'populares' "hacen trampitas". "¿Cómo todavía hay gente del PP que piensa que nos puede chulear? Para chulearnos ya tenemos a Pedro Sánchez", ha lanzado el líder de Vox, quien ha exigido "respeto" para los dirigentes del partido y sus votantes.

Abascal ha reclamado "un cambio de rumbo radical en las políticas verdes y migratorias que lo colapsan todo" y ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que, si está de acuerdo, se siente primero a negociar con Vox y hable con los representantes de su partido en Bruselas, que hacen "lo contrario".

El líder de Vox ha planteado a los 'populares' que, si quieren pactar con Vox en el ámbito nacional o en las comunidades autónomas, "rompan sus pactos con el PSOE y no de boquilla, sino de verdad", haciendo hincapié en que en Bruselas "hay una mayoría parlamentaria que se opone a la dictadura verde y la invasión migratoria". "Lo único que tiene que hacer el PP europeo es decir a los socialistas 'adiós' y, a continuación, nos sentamos a hablar y democráticamente se cambia el rumbo", ha señalado.

Antes de iniciar el mitin, Abascal ha salido a las puertas del hotel y, con un megáfono, se ha dirigido a centenares de personas que no han podido entrar por exceso de aforo, emplazándoles a luchar contra la corrupción.