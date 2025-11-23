Espana agencias

Unas 200 personas según el Ayuntamiento de Barcelona protestan ante la Jefatura de Via Laietana por su uso policial

Unas 200 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, se han concentrado este domingo a mediodía ante la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana 43 de Barcelona, para protestar contra el uso policial del edificio y pedir su conversión en "espacio de memoria".

La concentración '50 anys després posem fi al feixisme i a la impunitat' ha sido convocada por diversas entidades, como Centre Irídia, Òmnium Cultural, Amical de Mathausen, Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Ateneu Memòria Popular y Comissió de la Dignitat.

Piden que el edificio deje de ser centro policial para ser sólo un centro de memoria sobre su actividad en el franquismo, y que se transfiera a las instituciones catalanas junto con sus fondos documentales.

El presidente de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, ha dicho en declaraciones a '3cat' que exigen que este edificio se convierta en "un lugar de memoria en el que se trate la represión y la tortura".

La integrante de la comisión de memoria histórica del Col·legi de l'Advocacia Pilar Rebaque ha destacado que "ningún país del mundo que ha pasado por una dictadura feroz" mantiene los usos compartidos en este tipo de edificios.

